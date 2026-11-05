Skateboard, Yuanling Zhu vince lo street alle Olimpiadi Giovanili

Lo skateboard è tra gli sport protagonisti alle Olimpiadi Giovanili 2026, in corso di svolgimento a Dakar (capitale del Senegal). La disciplina è presente con la specialità dello street, che figura anche nel programma maggiore a cinque cerchi insieme al park. La giornata odierna è stata riservata alla gara femminile, che ha incoronato le giovani promesse del panorama juniores.

La cinese Yuanling Zhu ha dominato la finale con il perentorio punteggio di 149.82 (67.44 come miglior run e 82.38 come miglior trick), distanziando ampiamente la brasiliana Duda Ribeiro (argento con 138.28) e il canadese Evie Pritchard (bronzo con 137.79). Ai piedi del podio si è piazzata la russa Mariia Ozhigova (11.642), davanti alla portoricana Esmeralda Butler (109.14) e alla ceca Laura Zackova (42.79). Non erano presenti italiane in gara.