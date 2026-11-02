Pattinaggio Artistico
Skate Canada 2026, Fear-Gibson senza rivali vincono nella danza, Tali-Lafornara recuperano una posizione
Termina con il successo ampiamente previsto dei danzatori britannici Lilah Fear-Lewis Gibson Skate Canada 2026, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura. Gli atleti d’oltremanica, già in vantaggio dopo il segmento breve, si sono ben comportati anche nel libero, rivelandosi gli unici del lotto ad aver varcato la soglia dei 200 punti.
Nella fattispecie i pattinatori stanziati in quel di Montreal hanno raccolto un grado di esecuzione elevato in tutti gli otto elementi presentati, con nota di merito per la serie di passi su un piede in parallelo (livello 2-2), per il sollevamento combinato curve e rotazionale oltre che per il conclusivo sollevamento stazionario finale, raggiungendo quota 119.80 (56.08, 54.72) per 201.17.
A debita distanza si sono accomodati poi i francesi Evegeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, secondi con 115.05 (62.47, 52.58) per 192.95 precedendo gli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons, terzi con 111.78 (61.36, 50.42) per 186.02. Hanno recuperato una posizione infine gli italiani Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, settimi con il punteggio di 95.58 (52.30, 42.38). Gli azzurri, archiviato il debutto, proveranno ad alzare l’asticella tra due settimana ad Everett Per Skate America.
La prossima settimana la carovana del Grand Prix si sposterà in oriente, precisamente alla Cup Of China, dove sarà della partita Lara Naki Gutmann, unica italiana in gara.
CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO
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Lilah Fear / Lewis Gibson (Gran Bretagna) – 201.17
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Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud (Francia) – 192.95
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Caroline Green / Michael Parsons (Stati Uniti) – 186.02
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Oona Brown / Gage Brown (Stati Uniti) – 183.72
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Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac (Canada) – 179.80
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Katarina Wolfkostin / Dimitry Tsarevski (Stati Uniti) – 175.64
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Noemi Maria Tali / Noah Lafornara (Italia) – 158.37
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Iryna Pidgaina / Artem Koval (Ucraina) – 158.24
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Layla Veillon / Alexander Brandys (Canada) – 150.62
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Alyssa Robinson / Jacob Portz (Canada) – 150.05