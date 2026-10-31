Skate Canada 2026: Fear-Gibson dominano la rhythm dance, ottavi Tali-Lafornara

Rispettando pienamente i favori del pronostico la coppia di danza formata da Lilah Fear-Lewis Gibson si è imposta nettamente al termine della rhythm dance valida per Skate Canada 2026, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena questo weekend presso la Paradice Arena di Kelowna. Buona prova quella dei britannici, unici del lotto ad aver varcato la soglia degli 80 punti.

Precisamente il binomio di stanza a Montrèal ha raccolto livello 3-4 nei twizzles, per poi accontentarsi del livello due nel pattern di Golden Waltz e del livello 2 nella serie di passi a cerchio, per poi attestarsi al massimo del livello sia nell’elemento creativo che nel sollevamento rotazionale.

Alla fine il punteggio dirà 81.37 (45.37, 36.00), score con cui gli atleti hanno scavato un piccolo solco sui francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, secondi con 77.90 (43.41, 34.49) davanti agli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons, terzi a 74.24 (41.41, 32.83).

Si sono invece fermati provvisoriamente all’ottavo posto i promettenti azzurri Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, rimasti attardati in particolar modo nel Golden Waltz (livello 2), viziato da una sbavatura, e in linea generale da un GOE non elevato accontentandosi di 62.79 (35.05, 27.74). Ma il talento e le occasioni per migliorarsi ci sono tutte, a partire dalla danza libera di domani.

CLASSIFICA RHYTM DANCE DANZA SUL GHIACCIO