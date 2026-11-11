Skate America: Tali-Lafornara per salire di colpi nella danza, occhio alla rhythm dance

Dopo il “warm-up” a Skate Canada, dove sono stati chiamati letteralmente al fotofinish, questa settimana torneranno sul ghiaccio i promettenti danzatori Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, pronti ad affrontare Skate America 2026, tappa numero quattro del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura quest’anno in scena in quel di Everett.

Sarà un ottimo test per gli azzurri che, ricordiamo, di fatto sono alle prese con la prima, vera, stagione nella massima categoria considerato il lungo periodo di pausa che ha tenuto il binomio ai box per quasi tutto lo scorso anno. I nostri ragazzi, Campioni Mondiali Junior nel 2025, si stanno ben comportando nel corso di questi primi appuntamenti, in cui è emerso un margine enorme in entrambi i segmenti, in particolare nella rhythm dance.

In alcune gare, non ultima quella a Kelowna, proprio nel corto è arrivata una sbavatura nel pattern di Golden Waltz, avvenuta anche in alcuni eventi precedenti e che ha inchiodato in due volte su quattro il punteggio degli atleti sotto quota 65. Il primo obiettivo per questo secondo impegno sarà dunque quello di commettere meno errori possibili nel segmento breve, in modo da poter avere un buon metro di paragone con le tante coppie di pari livello, o leggermente superiori, presenti ad Everett.

Una buona soglia sarebbe quella di attestarsi nel corto sopra zona 67, per cercare di volare oltre quota 100 nella free dance e proseguire così a vele spiegare un cammino verso il vertice molto lungo, così come la tradizione della danza vuole. Noemi e Noah si cimenteranno in una gara comunque estremamente interessante, in cui saranno della partita i padroni di casa team quotati come Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, i francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, i cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek e gli altri statunitensi Katarina Wolfkostin-Dimitry Tsareski. Da pesare gli altri partecipanti, con la speranza di poter essere già vicino.