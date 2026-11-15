Skate America 2026, Ami Nakai prende il largo nello short femminile. Ignatova la prima inseguitrice

Ami Nakai non sente la pressione, confeziona uno short program incantevole e si porta in vantaggio scavando un solco importante sulle inseguitrici, in particolare sulla russa Alexandra Ignatova. E’ questo quanto successo al termine del programma breve individuale femminile, secondo segmento di gara della seconda giornata valida per Skate America, tappa numero quattro del Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento sul ghiaccio di Everett.

La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è riuscita a sfruttare la sua arma in più, ovvero il triplo axel, perfettamente eseguito in apertura di un programma poi magistralmente orchestrato dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop dal triplo loop singolo. Prendendo in largo non solo con il GOE nelle trottole e nella serie di passi (tutte di livello 4), ma anche con il miglior riscontro nel secondo punteggio, la giapponese si è spinta fino all’altissima quota di 82.20 (48.25, 33.95), scavalcando così in termini assoluti Mao Shimada, unica ad essersi spinta sopra gli 80 punti fino a questo momento nella rassegna itinerante di questa stagione.

Sarà costretta a rincorrere dunque Ignatova, comunque artefice di uno short pulito contraddistinto dall’esecuzione del doppio axel, del triplo loop e della catena triplo lutz/triplo toeloop raggiungendo 74.24 (41.74, 32.50), poco più di un punto rispetto alla sudcoreana Yujae Kim, terza con 73.92 (42.71, 31.21) per via di una sbavatura nel triplo toeloop agganciato al triplo lutz, redarguito con la chiamata di sottoruotato. Sopra 70 anche la seconda neutrale russa, Adeliia Petrosian, quarta con 71.47 (39.99, 31.48) non lasciando pressoché nulla sul piatto, oltre che l’altra giapponese Rino Matsuike, quinta con 70.30 (37.06, 33.24) malgrado alcuni problemi di rotazione nei salti puntati.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE