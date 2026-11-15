Pattinaggio Artistico
Skate America 2026: Zingas-Kolesnik trionfano nella danza, un errore rallenta Tali-Lafornara
Non cambia la classifica nella danza sul ghiaccio a Skate America 2026, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento in quel di Everett. I padroni di casa Emilea Zingas-Vadym Kolesnik hanno infatti centrato il primo successo della carriera nella rassegna itinerante, vincendo d’autorità una gara già arpionata nel segmento più breve.
Gli statunitensi infatti, forti del buon vantaggio accumulato nella rhythm dance, si sono resi artefici di una prova estremamente solida, contrassegnata da un grado di esecuzione elevato in tutti gli elementi a chiamata, con nota di merito per la trottola inaugurale (di livello 4), per il sollevamento rotazionale combinato con quello stazionario (livello 4) e per la difficoltà inaugurale conclusiva.
Raccogliendo il miglior riscontro anche nel secondo punteggio i nordamericani si sono spinti fino a 119.36 (65.22, 54.14) per 201.88, sei punti in più rispetto ai francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, secondi con 115.34 (63.26, 52.08) per 195.28 arginando i sempre più vicini cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, terzi con 114.56 (62.92, 51.64) per 190.88.
Un inopinato errore nell’ultimo elemento, il sollevamento coreografico, ha non poco rallentato la corsa dei nostri Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, scivolati all’ottavo posto con 94.84 (52.78, 43.06) per 162.68, perdendo conti alla mano almeno quattro punti. Errori che possono capitare nella costruzione di una coppia molto promettente, in piena fase di crescita.
CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO
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Emilea Zingas / Vadym Kolesnik (USA) – 201.88
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Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud (FRA) – 195.28
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Katerina Mrazkova / Daniel Mrazek (CZE) – 190.88
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Katarina Wolfkostin / Dimitry Tsarevski (USA) – 177.03
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Leah Neset / Artem Markelov (USA) – 175.64
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Holly Harris / Jason Chan (AUS) – 173.02
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Sofia Val / Asaf Kazimov (ESP) – 163.91
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Noemi Maria Tali / Noah Lafornara (ITA) – 162.68
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Iryna Pidgaina / Artem Koval (UKR) – 159.31
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Natacha Lagouge / Arnaud Caffa (FRA) – 148.15