Skate America 2026, Zingas-Kolesnik si impongono nella rhythm dance, bene Tali-Lafornara

Emilea Zingas e Vadym Kolesnik mandano un messaggio molto chiaro a tutti i rivali, presenti e non. La coppia di danza si è infatti imposta con margine al termine della rhythm dance valida per Skate America 2026 – quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana sul ghiaccio di Everett – vincendo almeno in questa prima parte lo scontro diretto con i francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud.

I padroni di casa, già in crescita nella scorsa stagione olimpica, hanno ottenuto il miglior riscontro in entrambi i punteggi, prendendo in largo ottenendo il massimo del livello nel set di twizzles, nel pattern di Golden Waltz, nel sollevamento stazionario e nell’elemento creativo e guadagnando punti preziosi nella serie di passi a cerchio, chiamata di livello 2-3

In virtù di quanto fatto, gli statunitensi hanno raccolto 82.52 (47.08, 35.44), ovvero il secondo punteggio più alto toccato fino a questo momento da tutti i binomi in lizza nel Grand Prix, di pochi centesimi dietro solo ai Campionissimi Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron (che ovviamente saliranno di colpi già al Finlandia Trophy).

Sotto quota 80 invece i citati francesi Lopareva-Brissaud, i quali si sono dovuti accontentare di 79.94 (45.51, 34.53) tenendo a debita distanza i cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, terzi con 76.32 (42.82, 33.50). Da citare la buona performance dei giovani italiani Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, settimi con lo score di 67.84 (38.96, 28.88) dopo una performance in cui non si è rilevata alcuna sbavatura di rilievo, al netto di un base value destinato a crescere ancora in ottica livelli.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO