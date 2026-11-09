Skate America 2026: programma, orari, tv, streaming

Il circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura si sposta nuovamente in Nord America. Questo fine settimana andrà infatti in scena Skate America 2026, quarto appuntamento della rassegna itinerante quest’anno in scena sul ghiaccio di Everett. Sarà una tappa importante in chiave Italia, complice la presenza di tre rappresentanti, due facenti parte della categoria individuale maschile e uno per la danza sul ghiaccio.

I singolisti saranno Nikolaj Memola e Daniel Grassl, con quest’ultimo al debutto stagionale nella rassegna itinerante e subito motivato a centrare un piazzamento sul podio fattibile. L’altoatesino infatti, tolto il super quadruplista detentore del titolo iridato Ilia Malinin, se la vedrà con diversi avversari alla portata, tra cui spicca l’elvetico Lukas Britschgi e l’elvetico Alexander Selevko.

Noemi Maria Tali e Noah Lafornara parteciperanno invece alla prova della danza in quello che ha tutte le sembianze di un vero e proprio test, complice la presenza di tanti rivali abbordabili e di altri solo di poco superiori. I favori del pronostico, carta alla mano, vanno ai francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, mentre papabilissimi per la top 3 ci sonoi padroni di casa Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, i connazionali Katarina Wolfkostin-Dimitry Tsarevski e i cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek.

Nell’individuale femminile tornerà subito in pista Alexandra Ignatova, seconda lo scorso weekend alla Cup Of China e intenzionata a battagliare con la giapponese bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Ami Nakai. Occhio anche all’altra neutrale Adelia Petrosian d alla sudcoreana Yujae Kim, apparsa in buono spolvero al Denis Ten Memorial. Nelle coppie infine spazio avranno vita facile i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, alle prese con una gara senza diretti avversari, salvo sorprese.

Skate America 2026 sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+), oltre che sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2. Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

PROGRAMMA SKATE AMERICA 2026

Sabato 14 novembre

4:03-5:32 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl e Nikolaj Memola)

5:50-6:55 Short program coppie d’artistico

23:03-00:21 Rhhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Noemi Maria Tali-Noah Lafornara)

Domenica 15 novembre

00:42-2:11 Short program individuale femminile

3:25-5:112 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl e Nikolaj Memola)

5:35-6:52 Freee program coppie d’artistico

20:10-21:42 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Noemi Maria Tali-Noah Lafornara)

22:05-23:52 Free program individuale femminile

SKATE AMERICA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: possibili collegamenti su Rai Sport

Diretta streaming: integrale Discovery Plus, HBO Max. Possibili collegamenti su RaiPlay e sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su DAZN.