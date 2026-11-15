Skate America 2026, Daniel Grassl sul podio in rimonta! L’azzurro in corsa per le Finals

Arriva il secondo podio per l’Italia nel circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico. Dopo il terzo posto di Lara Naki Gutmann al Grand Prix De France, nella notte italiana Daniel Grassl ha conquistato un’ottima seconda posizione a Skate America 2026, quarta tappa della rassegna itinerante, togliendosi il lusso di eseguire il migliore libero del lotto, superando anche un Ilia Malinin in fase di rodaggio (poi vincitore nella somma tra i due programmi) e rimanendo in piena corsa per le Finals.

L’allievo di Edoardo De Bernardis, quarto dopo lo short, è riuscito nell’intento confezionando una prestazione senza alcuna sbavatura di rilievo, caratterizzata da tre quadrupli collocati tutti all’inizio del layout, ovvero lutz, flip e loop, oltre che altri cinque tripli tra cui due axel, eseguito rispettivamente in combinazione con il triplo toeloop ed in sequenza (con arrivo su quarto) con euler/triplo salchow e doppio axel.

Ricevendo l’assegnazione di livello quattro nelle due trottole a chiamata e di livello 3 nella sequenza di passi, il nativo di Merano ha guadagnato 188.25 (104.53, 83.72) arrivando così al totale di 274.73. Si tratta di una vera e propria conferma per l’altoatesino, già apparso in grande spolvero nelle gare di pre-season disputate nelle scorse settimane.

Come accennato in apertura, Il largo vantaggio accumulato nel segmento breve ha consentito al Campionissimo Malinin di rimanere saldamente al primo posto nonostante un secondo libero contraddistinto da alcune imprecisioni: il padrone di casa infatti ha realizzato in modo falloso il quadruplo flip iniziale, per poi completare senza patemi sia il primo triplo axel che il quadruplo toeloop.

A seguito dell’importante seppur non perfetta sequenza quadruplo lutz/triplo axel/doppio axel, il pattinatore ha ruotato solo doppio il toeloop agganciato al triplo lutz, per poi atterrare nuovamente sul quarto l’ultimo elemento di salto, il quadruplo salchow, che ha ricevuto una valutazione negativa in termini di GOE. Alla fine il punteggio dirà 187.57 (99.89, 87.68) per 248.31, sintomo che per il miglior Malinin si dovrà aspettare ancora un po’.

Nella grande bagarre per il podio il terzo posto è andato infine all’israeliano Tamir Kuperman, addirittura settimo nel corto e terzo nel totale grazie ad una performance da 165.42 (89.39, 76.03) per 248.55. Piccoli passi in avanti infine per Nikolaj Memola, ancora in ripresa dopo il lunghissimo stop per infortunio. L’azzurro nella giornata odierna ha chiuso al dodicesimo posto pattinando l’ottavo libero con la valutazione di 141.94 (69.61, 72.33) per 205.40 proponendo un programma conservativo, dunque di soli tripli, più affaticato nella seconda metà.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE