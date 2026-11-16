Skate America 2026, Daniel Grassl c’è! L’azzurro si gioca le Finals in Giappone, Tali-Laofornara hanno bisogno di tempo

Un inizio folgorante. Daniel Grassl ha regalato all’Italia del pattinaggio artistico il secondo podio stagionale nel circuito ISU Grand Prix 2026-2027, conquistando il piazzamento d’onore a Skate America 2026, quarto atto della rassegna itinerante svoltosi sul ghiaccio di Everett. Un risultato straordinario per l’altoatesino, il quale si è addirittura concesso il lusso di battere il “qaud god” Ilia Malinin, poi vincitore della tappa grazie al vantaggio accumulato nello short program.

A conti fatti, l’allievo seguito da Edoardo De Bernardis ha eseguito uno dei migliori liberi della carriera sfoderando una prova valutata 188.25, un punteggio effettivamente più basso rispetto al personal best ufficiale di 194.72 registrato alle Finali dello scorso anno ma che non tiene conto del cambio regolamentare che prevedeva la possibilità di inserire un elemento di salto in più.

Nessuno scossone rispetto al passato: Daniel ha infatti proposto in apertura tre quadrupli singoli, nella fattispecie lutz, flip e loop, per poi passare in rassegna cinque tripli tra cui due axel, proposti rispettivamente in combinazione con il triplo toeloop ed in sequenza con il triplo salchow (preceduto ovviamente da euler) ed il doppio axel. Una prestazione di grande spessore e lucidità, ben sciorinata sul ghiaccio con un programma, lo “Stabat mater”, che sta già facendo breccia tra pubblico e addetti ai lavori.

Quanto successo sul ghiaccio americano non è altro che la conferma di un andazzo già visto nella pre-season, dove Grassl si è sempre ben comportato lasciando poco o niente sul piatto sia al Nepela Memorial che al Budapest Trophy. Un andamento che può migliorare ancora, considerando che in quel di Everett si sono verificati un paio di problemi di rotazione nei due elementi più importanti, ovvero il triplo toeloop agganciato al quadruplo lutz e nel quadruplo loop singolo.

Adesso l’obiettivo del nativo di Merano sarà quello di alzare la posta in gioco, con l’ambizione di conquistare nuovamente un posto alle Finals. L’occasione arriverà la prossima settimana all’NHK Trophy, dove il nostro portacolori se la vedrà con parterre di avversari forti: con lui ci saranno infatti ancora Ilia Malinin, candidato numero uno alla vittoria, ma anche la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Shun Sato, l’altro giapponese Ria Nakata, i due russi neutrali Petr Gumennik e Vladislav Dikidzhi oltre che il sempre imprevedibile Kevin Aymoz. Non sarà semplice, ma con questo Daniel si può veramente sognare.

Non va dimenticato inoltre il piccolo quanto fatto da Noemi Maria Tali-Noah Lafornara che, finalmente, si sono lasciati alle spalle le tante defaillance nel Golden Waltz, vera spada di Damocle della rhythm dance, attestandosi nel segmento breve a 67.84. Purtroppo il libero è stato viziato da una caduta inaspettata sul sollevamento coreografico conclusivo, fattore che ha fatto scivolare il binomio tricolore all’ottavo posto. Ma sono incidenti di percorso che possono capitare in un periodo come questo. L’importante sarà cominciare a mettere tutto insieme nella seconda parte di annata sportiva.