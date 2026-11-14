Skate America 2026, Daniel Grassl ad un passo dal podio dopo lo short. Malinin al comando

In piena corsa per il podio. Daniel Grassl si è piazzato al quarto posto in occasione dello short program individuale maschile, segmento he ha aperto Skate America 2026, quarta tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di patinaggio artistico in scena questo fine settimana presso l’Angel of the Winds Arena di Everett. Un paio di sbavature di rilievo per l’azzurro, rimasto a pochi decimi dalla top 3 in una gara in cui tanti protagonisti hanno commesso almeno un passaggio a vuoto.

Per la precisione, l’allievo seguito da Edoardo De Bernardis si è reso artefice di un inizio complicato, contrassegnato dalla combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, elemento viziato da una chiamata sul quarto nel primo salto e una di sottoruotato nel secondo, assegnazione arrivata anche nel successivo quadruplo loop che, dunque, ha risentito di un grado di esecuzione negativo complice anche un arrivo non tenuto.

Buono invece il triplo axel, così come la sequenza di passi e le tre trottole, tutte assegnate di livello 4. Dimostrandosi come sempre competitivo anche nel secondo punteggio, il nativo di Merano si è dovuto accontentare di un punteggio di 86.48 (45.50, 41.08), fermandosi ad un passo dal messicano Donovan Carrillo, terzo con 86.49 (49.98, 37.51) dopo un corto macchiato da una defaillance nel quadruplo toeloop (chiamato sul quarto).

Un errore di rilievo anche per il Campione del Mondo in carica, lo statunitense Ilia Malinin. Il cosiddetto “quad god”, all’esordio stagionale ha completato correttamente il quadduplo flip ed il triplo axel, perdendo parecchi punti per strada nella catena situata in zona bonus dove non ha ruotato in modo completo un quadruplo lutz a cui è seguito soltanto un doppio toeloop, tanto da raccogliere solo 96.74 (52.00, 44.74) trovando comunque la prima posizione. Performance pulita invece per il giapponese Sota Yamamoto, autore di uno short dal valore base più semplice (quadruplo toeloop, trriplo axel e triplo lutz/triplo toeloop) con cui ha approfittato degli errori altrui ottenendo 96.74 (52.00, 44.74).

Ancora molto contratto infine il secondo italiano in gara, Nikolaj Memola, dodicesimo con 63.46 (27.27, 35.74) e frenato da un axel eseguito doppio realizzato con qualche patema e per aver mancato la combinazione. Il libero si disputerà nella notte tra sabato e domenica.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE