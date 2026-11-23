Il ranking ATP non aspetta nessuno. Nemmeno Jannik Sinner. L’intervento chirurgico al ginocchio destro, da effettuare presso la clinica del professor Lasse Lempainen a Turku, in Finlandia, apre uno scenario particolarmente complicato per il campione altoatesino. Dopo oltre quattro mesi lontano dai campi, con l’ultima apparizione ufficiale che risale al trionfo di Wimbledon dello scorso 12 luglio, i tempi di recupero stimati in tre-quattro mesi porterebbero la sua assenza complessiva oltre la soglia dei nove mesi.

Un periodo lunghissimo, che potrebbe accompagnare Sinner fino alla stagione europea sulla terra battuta, ma che avrebbe conseguenze pesanti anche sulla sua posizione nel ranking mondiale. Il motivo è semplice: il regolamento ATP non prevede il congelamento dei punti in caso di infortunio. La classifica continua a muoversi, mentre chi è costretto a fermarsi perde progressivamente il vantaggio accumulato.

Sinner ha già ceduto il numero uno ad Alexander Zverev nel finale di questa stagione e si presenta al 2027 con 7.950 punti, tutti conquistati nei primi sette mesi del 2026. Le prime conseguenze arriverebbero già a gennaio. La rinuncia agli Australian Open e al successivo ATP 500 di Doha comporterebbe infatti la perdita di 900 punti. Ma il passaggio più delicato sarebbe quello di marzo, quando il calendario proporrà il cosiddetto Sunshine Double.

A Indian Wells e Miami, Sinner avrebbe infatti due titoli da difendere. Non potendo scendere in campo, vedrebbe uscire dal proprio conteggio altri 2.000 punti. Il totale scenderebbe così a 5.050, una cifra che, almeno in questa prima fase, dovrebbe consentirgli di rimanere nelle immediate vicinanze delle prime cinque posizioni mondiali.

Il discorso cambierebbe radicalmente se il rientro dovesse slittare oltre aprile. La primavera del 2026 aveva rappresentato uno dei momenti più brillanti della stagione dell’azzurro, protagonista di una straordinaria campagna sul rosso con i successi nei Masters 1000 di Montecarlo, Madrid e agli Internazionali d’Italia di Roma. Tre tornei, tre titoli e altri 3.000 punti da difendere.

L’eventuale rinuncia a tutti e tre gli appuntamenti avrebbe un effetto pesantissimo: il bottino di Sinner scenderebbe a 2.050 punti entro la metà di maggio. Per avere un termine di paragone, l’attuale soglia di ingresso nella top-10 si aggira intorno ai 3.230 punti. In uno scenario del genere, l’uscita dai primi dieci diventerebbe estremamente probabile, ancora prima dell’appuntamento parigino del Roland Garros.

C’è però uno strumento regolamentare che potrebbe agevolare il ritorno in campo dell’altoatesino: l’Entry Protection, comunemente conosciuta come ranking protetto. Sinner potrà richiederla dal prossimo 10 gennaio, una volta trascorsi sei mesi dall’ultima partita disputata.

Attenzione, però, a non confondere il ranking protetto con una sorta di congelamento della classifica. Il meccanismo non impedisce infatti la perdita dei punti e non garantisce nemmeno una posizione da testa di serie nei tornei. Sinner potrebbe quindi ritrovarsi, al momento del rientro, nella condizione di affrontare subito uno dei principali protagonisti del circuito.

Il vantaggio sarebbe un altro: poter utilizzare la classifica protetta per entrare direttamente nei tabelloni principali di un massimo di nove tornei, sulla base della media del ranking nei primi tre mesi successivi all’infortunio. Una tutela importante, perché eviterebbe all’azzurro di dover ripartire dalle qualificazioni o di dipendere dalle wild card degli organizzatori.

Il ranking, dunque, rischia di diventare una delle conseguenze più concrete di questo lungo stop. Jannik potrebbe perdere una parte consistente del patrimonio costruito sul campo, ma avrebbe comunque a disposizione uno strumento per gestire la fase del rientro. La priorità, naturalmente, resta il recupero fisico. Perché prima di tornare a inseguire i grandi obiettivi, l’altoatesino dovrà ritrovare la condizione necessaria per competere ai massimi livelli.