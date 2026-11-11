Tennis
Sinner verso l’Australia: anche la United Cup tra le opzioni. Una ‘esibizione competitiva’ da considerare
Jannik Sinner ha messo nel mirino gli Australian Open 2027 di tennis, ma ha anche assicurato di voler giocare qualche match prima dello Slam oceanico: l’azzurro è tra i partecipanti al torneo d’esibizione Six Kings Slam, che si disputerà dal 27 al 30 dicembre.
L’azzurro, però, potrebbe anche giocare altri match prima di recarsi a Melbourne: dall’1 al 10 gennaio si giocherà tra Perth e Sydney la United Cup, a cui l’Italia è qualificata, ma nella settimana dal 4 al 10 ci sarà anche spazio per due tornei di categoria ATP 250, in calendario a Brisbane ed Hong Kong.
Domani verrà sciolto il dubbio circa i nomi dei tennisti partecipanti alla United Cup: l’Italia è inserita tra le 18 squadre qualificate, ma soltanto dopo il sorteggio dei gironi verranno rivelati i nomi di tutti i partecipanti per ciascuna delle Nazioni al via della competizione.
La settimana seguente, che precede quella degli Australian Open, inoltre, ci saranno i tornei ATP 250 di Adelaide ed Auckland, dall’11 al 16 gennaio, ma Sinner è stato annunciato in quei giorni in un’esibizione nell’Opening Week del torneo di Melbourne contro il canadese Felix Auger-Aliassime.