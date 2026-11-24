Dopo mesi passati a provarle tutte, Jannik Sinner ha deciso di passare sotto i ferri. Oggi a Turku, in Finlandia, l’altoatesino è stato operato alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro: a eseguire l’intervento è stata l’equipe del professor Lasse Lempainen, con il medico di fiducia Herbert Schönhuber presente in sala. Un’operazione riuscita, che chiude una lunga fase di attesa e ne apre un’altra, quella del recupero.

A poche ore dall’uscita dalla sala operatoria, è stato lo stesso numero due del mondo a raccontare come sta, affidando ai social un messaggio breve e sincero. “Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo provato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere all’intervento chirurgico – ha scritto Sinner – Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come tutti speravamo, ed è per questo che oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale. Mi manca molto stare in campo e ora inizierò il mio percorso di recupero insieme al mio team. Grazie a tutti per il vostro sostegno. A presto“.

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Poche righe, ma sufficienti a spiegare un’estate e un autunno vissuti lontano dal campo. Tutto era cominciato a fine luglio, durante un allenamento a Montecarlo, pochi giorni dopo il trionfo di Wimbledon. Da lì lo stop, che gli ha fatto saltare l’intera seconda parte della stagione. Le terapie conservative, i consulti delle ultime settimane e l’incontro milanese con Lempainen non erano bastati: il dolore non se n’era mai andato del tutto.

Da qui la scelta di intervenire con un allungamento della bandelletta ileotibiale, procedura pensata per ridurre tensione e attrito sul condilo femorale. Ora inizia la riabilitazione, con tempi stimati in tre-quattro mesi. Significa dire addio alla preparazione invernale e al primo Slam del 2027, gli Australian Open. L’obiettivo è tornare competitivo in primavera.