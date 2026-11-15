Sinner si allontana da Zverev: il nuovo distacco nel ranking ATP dopo la vittoria su Jodar e il margine massimo

Alexander Zverev ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti del panorama internazionale. Il numero 1 del mondo ha sconfitto lo spagnolo Rafael Jodar con il perentorio punteggio di 6-4, 6-4 e si è portato in testa al proprio girone, in attesa di conoscere quale sarà l’esito del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e il francese Arthur Fils.

Il campione di Roland Garros e US Open ha compiuto il primo passo verso la qualificazione alle semifinali, riservate ai due migliori classificati due due gironi in programma sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino. Nell’impianto piemontese era presente anche Jannik Sinner, che ha ricevuto il premio Giulio Onesti insieme ad Angelo Binaghi (presidente della Federtennis) e a Filippo Volandri (capitano della Nazionale di Coppa Davis).

Proprio Sinner seguirà l’evolversi delle ATP Finals in ottica classifica mondiale. Oggi il distacco del numero 2 del mondo si è ampliato nei confronti del leader del ranking ATP: Zverev ha incamerato 200 punti (tanto vale un successo nella fase a gironi) e si è issato a quota 9.350 punti, con 1.400 lunghezze di margine nei confronti del fuoriclasse altoatesino.

Questo è divario minimo con cui si inizierà il 2027, ma potrebbe ampliare: in caso di trionfo da imbattuto a Torino, Zverev volerebbe a quota 10.650 punti e avrebbe 2.700 lunghezze di margine sul nostro portacolori. Ricordiamo la distribuzione dei punti: 200 per ogni vittoria nella fase a gironi, 400 per l’affermazione in finale, 500 per il successo in finale.

DISTANZA ZVEREV-SINNER RANKING ATP

Dopo la vittoria di Zverev su Jodar: 9.350 punti contro 7.950, 1.400 lunghezze di margine.

Distanza massima dopo le ATP Finals: 2.700 lunghezze (in caso di trionfo di Zverev da imbattuto).