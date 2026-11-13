Sinner protagonista a Torino anche senza racchetta: tra Lavazza, la cena dei numeri uno e la presentazione Head

Non scenderà in campo sul cemento dell’Inalpi Arena, eppure a Torino Jannik Sinner resta uno dei volti più attesi delle ATP Finals 2026. Fermato dall’infortunio al ginocchio destro, il campione altoatesino è comunque nel capoluogo piemontese per un fine settimana fitto di impegni istituzionali, mondani e commerciali che lo riportano al centro della scena.

Il cuore del programma si concentra oggi. Sinner è stato presente della “Nuvola Lavazza”, per un evento privato riservato a ospiti e partner dello storico marchio del caffè, che lo accompagna fin dagli esordi.

STORIA NELL’EVENTO “LAVAZZA”

In serata si sposterà all’Inalpi Arena per il gran galà organizzato dall’ATP in onore del “Club dei numeri uno”, la cena esclusiva che riunisce i giocatori arrivati in vetta al ranking mondiale, tra cui Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

L’agenda proseguirà domani, vigilia dell’avvio ufficiale del torneo, con un appuntamento molto atteso dagli appassionati. Sempre all’Inalpi Arena, Sinner presenterà in anteprima la nuova racchetta personalizzata realizzata con lo storico sponsor tecnico Head: un modello speciale della linea Speed, recante il nome «Jannik» e il celebre logo della volpe stilizzata, un’esclusiva che finora nessun altro atleta del marchio ha avuto. La racchetta uscirà in edizione limitata il 19 novembre, prima della distribuzione su larga scala prevista per gennaio 2027. Nella stessa giornata di sabato il tennista azzurro parteciperà anche a un incontro con i tifosi, su invito, organizzato da Nike.

A rendere ancora più interessante la trasferta piemontese è tuttavia ciò che accade parallelamente agli eventi dal vivo. Proprio oggi Jannik ha inaugurato il proprio canale ufficiale su TikTok (@janniksin) con un primo video in modalità selfie, che in poche ore ha superato i centomila follower. Il debutto, letto insieme all’ultimo episodio del vlog Unfiltered su YouTube, in cui il giocatore ha raccontato con trasparenza la riabilitazione al ginocchio e il recente intervento alle tonsille, e alla nuova campagna ironica Out of Office con Explora, lascia intravedere un possibile cambio di passo sul fronte comunicativo.

Dopo una settimana segnata da indiscrezioni e titoli allarmistici sulle sue condizioni fisiche, seguiti alle dichiarazioni rilasciate all’evento Allianz, viene spontaneo chiedersi se questa presenza così ravvicinata, tra passerelle torinesi e apertura diretta sui social, non sia un modo per riprendere in mano la propria narrazione senza filtri. In attesa di rivederlo in campo nel 2027, Sinner sembra aver trovato la formula per trasformare uno stop forzato in una presenza costante accanto al suo pubblico, dentro e fuori Torino.