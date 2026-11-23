Jannik Sinner si opererà al ginocchio: dopo mesi di tentativi con una terapia conservativa, l’azzurro deve arrendersi e ricorrere all’intervento chirurgico per porre fine ai problemi che lo tengono lontano dal circuito ATP dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Uno stop destinato ad allungarsi ancora di 3 o 4 mesi.

Da quando il tennista azzurro è entrato a far parte dell’élite mondiale, purtroppo, non ha vissuto mai una stagione priva di problemi, fisici e non, che gli hanno sempre impedito di portare a compimento un’intera annata senza mai fermarsi per un periodo, più o meno lungo.

Nel 2024 un’infiammazione all’anca gli fece perdere quasi un mese, costringendolo al ritiro a Madrid ed a saltare poi proprio il torneo di casa, gli Internazionali d’Italia che si giocavano a Roma, con il rientro che arrivò al Roland Garros qualche settimana più tardi.

Nel 2025 è arrivata la sospensione per il caso Clostebol, che lo ha costretto a stare fermo per 3 mesi dopo gli Australian Open, per la positività riscontrata ad Indian Wells 2024: Sinner dopo il primo Slam stagionale dovette fermarsi e poté rientrare sul circuito maggiore solamente agli Internazionali d’Italia.

Nel 2026, quando l’azzurro aveva appena eliminato nel proprio conteggio del ranking tutte le penalità legate ai tornei saltati all’inizio dell’anno precedente, dopo il trionfo di Wimbledon è arrivata la doccia fredda del problema al ginocchio, culminata con la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.