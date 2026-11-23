Le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore, rilanciate da diverse testate giornalistiche, delineerebbero uno scenario tutt’altro che rassicurante per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino potrebbe infatti aver deciso di ricorrere alla chirurgia per risolvere il problema al ginocchio destro che, ormai da diversi mesi, gli impedirebbe di tornare regolarmente in campo.

Secondo quanto riportato, l’intervento sarebbe programmato per domani, martedì 24 novembre, presso una clinica di Turku, in Finlandia, e potrebbe essere affidato al professor Lasse Lempainen, specialista di fama internazionale nel trattamento delle patologie tendinee e muscolari.

La scelta sarebbe arrivata al termine di una serie di valutazioni approfondite, culminate in un incontro avvenuto nel fine settimana a Milano tra il giocatore, il suo entourage e il chirurgo finlandese. Dopo aver provato per mesi a risolvere la situazione attraverso terapie conservative e sedute di fisioterapia, Sinner potrebbe dunque essersi convinto che non ci siano più le condizioni per proseguire lungo quella strada. Il problema, una tendinopatia al ginocchio destro emersa durante un allenamento a Montecarlo, non avrebbe infatti mostrato i miglioramenti auspicati, tanto da condizionare anche la programmazione della preparazione invernale, il cui avvio a Marbella sarebbe stato rinviato.

Se le notizie trovassero conferma, si tratterebbe di una decisione destinata ad avere conseguenze importanti anche sulla prossima stagione. L’eventuale intervento, infatti, farebbe saltare la partecipazione agli Australian Open di gennaio, primo appuntamento del Grande Slam.

I tempi di recupero resterebbero naturalmente da stabilire sulla base dell’esito dell’operazione e delle successive valutazioni mediche, ma le prime indiscrezioni parlerebbero di uno stop tra i tre e i quattro mesi. Una prospettiva che potrebbe spostare il ritorno di Sinner nel circuito non prima della primavera del 2027, con aprile come possibile orizzonte temporale.

Per il campione azzurro si profilerebbe, dunque, un nuovo passaggio particolarmente delicato, dopo un periodo già segnato dall’impossibilità di competere con continuità. L’ultima apparizione ufficiale risalirebbe al trionfo di Wimbledon del 12 luglio e, da allora, il problema fisico avrebbe condizionato ogni programma.

Se confermata, la decisione di operarsi rappresenterebbe inevitabilmente una rinuncia pesante nell’immediato, ma potrebbe anche essere interpretata come il tentativo di interrompere definitivamente un percorso di cure che, almeno finora, non avrebbe restituito le garanzie necessarie per tornare a competere ai massimi livelli. Al momento, tuttavia, sarà necessario attendere conferme ufficiali prima di considerare definitivo uno scenario che, se concretizzato, cambierebbe sensibilmente i programmi del pusterese.