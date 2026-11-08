Sinner e Darren Cahill, l’ultimo atto su YouTube: retroscena dell’addio dopo cinque stagioni

Dopo l’annuncio ufficiale della separazione che ha segnato la fine di un’era per il tennis italiano e mondiale, Jannik Sinner torna a parlare del suo legame con Darren Cahill. Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, il campione azzurro ha dato appuntamento a tutti gli appassionati per oggi, domenica 8 novembre, alle ore 17:00 sul suo canale YouTube ufficiale.

Il nuovo contenuto rappresenta l’ideale proseguimento del video tributo già condiviso nei giorni scorsi da Sinner per salutare il super-coach australiano. Questa volta, però, i due protagonisti entreranno nel vivo dei loro ricordi: nel filmato racconteranno infatti gli aneddoti, le emozioni e le storie inedite che si nascondono dietro le fotografie più iconiche della loro avventura insieme.

L’uscita del video arriva a due giorni dall’annuncio della chiusura del loro rapporto professionale, avvenuto lo scorso 6 novembre. Un sodalizio durato cinque stagioni indimenticabili, durante le quali Sinner – sotto la guida di Cahill e del suo team – ha riscritto la storia dello sport azzurro, conquistando la vetta del ranking ATP, cinque titoli del Grande Slam e due trofei alle ATP Finals, riuscendo anche a far suoi i 1000 prima dei 25 anni d’età.

Un appuntamento imperdibile, dunque, per tutti i tifosi che vorranno rivivere da una prospettiva intima e dietro le quinte il rapporto umano e professionale che ha portato Jannik Sinner sul tetto del mondo.

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