Sinner e Alcaraz batterebbero il miglior Nadal? La risposta di Moya: “Se con Jannik andasse per le lunghe…”

Carlos Moya ha rilasciato una lunga intervista a Clay, soffermandosi sullo spagnolo Carlos Alcaraz e su Jannik Sinner, confrontandoli con Rafael Nadal. L’ex numero 1 del mondo è stato molto chiaro: “Alcaraz è il migliore al mondo sulla terra battuta in questo momento, che vinca o meno il Roland Garros. In un singolo match, Alcaraz potrebbe ovviamente battere Rafa. Se si trattasse di una partita al meglio dei cinque set al Roland Garros, su quel campo, vista la storia e lo stile di gioco, penso che Rafa sarebbe il favorito. Ma Alcaraz potrebbe benissimo battere Rafa in qualsiasi momento. E anche Sinner“.

La vecchia gloria iberica ha poi approfondito: “Rafael è superiore sulla lunga distanza. Se la partita contro Sinner andasse per le lunghe, Rafa avrebbe un vantaggio significativo. Meno contro Alcaraz, perché quest’ultimo può reggere la pressione sia fisicamente che mentalmente. Rafa sarebbe il favorito se giocasse contro di loro, ma questo non significa che non possa perdere“.

Un passaggio su Novak Djokovic: “Non gli resta molto tempo a causa della sua età. Tutto ha una fine, prima o poi. È un processo assolutamente normale quello in cui si pensa a quando sia il momento di ritirarsi e arriva un punto in cui si dice: ‘Basta, non ce la faccio più’, tutti gli allenamenti, tutti i viaggi, tutto questo non ne vale più la pena se non potrò più competere nei tornei“.

Moya ha poi ricordato i momenti accanto a Nadal: “Penso di aver avuto il lavoro migliore del mondo, ovvero far parte del team di Rafa. Abbiamo vissuto ogni possibile emozione, ed è stata un’esperienza bellissima. Ma cerco sempre di guardare avanti. Passo tanto tempo con la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, viaggio con loro e ho tempo per me stesso. Alla fine, quello che sono riuscito a comprare è tempo. Ed è qualcosa che amo godermi, fare cose diverse“.

Il rapporto con il tennis attuale è molto distaccato: “Non so quante partite di tennis ho guardato quest’anno. Lo guardo molto sporadicamente, magari un quinto set, una partita qua e là, ma in generale pochissimo tennis. Insisto sul fatto che non sia per via dei giocatori, che sono atleti incredibili che giocano il loro miglior tennis e sono divertenti da guardare. Alcuni più di altri, ovviamente. E se c’è una partita Sinner-Alcaraz, cerco di guardarla. Ma se ho già qualcosa in programma per quel giorno con la mia famiglia o altro, beh, non cambio i miei piani“.