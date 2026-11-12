Sinner cambia strategia: meno riserbo e più voglia di raccontarsi. L’infortunio apre una nuova fase nel rapporto con i media

Un Jannik Sinner diverso, almeno per quanto riguarda il modo di comunicare e il rapporto con il pubblico. Negli ultimi giorni il tennista azzurro ha mostrato una disponibilità insolita a raccontare se stesso, lasciando intravedere aspetti della propria vita e della propria carriera che in passato aveva preferito tenere lontani dai riflettori. Una serie di iniziative che, prese singolarmente, potrebbero sembrare episodi slegati tra loro, ma che, considerate nel loro insieme, restituiscono l’immagine di un possibile cambio di passo nella gestione della propria comunicazione.

Il primo segnale è arrivato l’8 novembre, con il video dedicato a Darren Cahill, ormai ex componente del suo gruppo di lavoro. Un contenuto dal forte valore emotivo, nel quale i due hanno ripercorso alcuni dei momenti più significativi vissuti insieme, mostrando una dimensione del loro rapporto che andava oltre quella strettamente professionale.

Il 10 novembre è stata poi la volta della conferenza stampa organizzata in occasione di un evento legato ad Allianz, durante la quale Sinner ha parlato delle proprie condizioni fisiche e del percorso di recupero. Infine, ieri sera, la pubblicazione su YouTube di un nuovo vlog, nel quale l’azzurro ha scelto di soffermarsi con maggiore profondità proprio sulla fase più difficile della sua attuale situazione.

Da quasi due anni Sinner utilizza la piattaforma per condividere, seppure in maniera sporadica e attraverso un numero limitato di contenuti, alcuni retroscena della propria quotidianità e della vita da professionista. Questa volta, però, il racconto ha assunto una connotazione differente.

Il numero uno azzurro ha descritto le difficoltà incontrate durante il recupero dall’infortunio al ginocchio, ammettendo di aver attraversato giornate nelle quali faceva persino fatica a muoversi. Ha parlato della frustrazione di osservare gli altri giocatori competere e vincere mentre lui era costretto a fermarsi, ma anche delle conseguenze fisiche di un periodo particolarmente complicato, compresa l’operazione alle tonsille che gli ha provocato una perdita di peso.

Non si tratta soltanto di aggiornamenti sulle proprie condizioni atletiche. Soprattutto nell’ultimo vlog emerge la volontà di restituire una dimensione più completa di ciò che sta vivendo, andando oltre le informazioni essenziali sui tempi di recupero e sulle prospettive di rientro. Sinner ha parlato della sofferenza, dell’incertezza e del peso psicologico di una situazione che, evidentemente, non si esaurisce nella gestione di un problema fisico. Il riferimento all’Australian Open di gennaio come obiettivo per il ritorno in campo si inserisce in questo quadro, anche se non è esclusa la possibilità di rivederlo già a dicembre, in occasione del ricco torneo d’esibizione in Arabia Saudita.

È proprio questo aspetto a rendere significativo il cambiamento. Sinner ha sempre costruito il proprio rapporto con i media sulla riservatezza, scegliendo con attenzione ciò che rendere pubblico e mantenendo una netta separazione tra la dimensione professionale e quella personale. Poche concessioni alla curiosità esterna, dichiarazioni misurate e la tendenza a gestire le difficoltà all’interno del proprio gruppo di lavoro, senza avvertire la necessità di condividere ogni passaggio con l’opinione pubblica. Una linea comunicativa coerente con il suo carattere e con la volontà di concentrarsi esclusivamente sul tennis.

Negli ultimi giorni, tuttavia, qualcosa sembra essersi modificato. Non necessariamente una rivoluzione, né tantomeno l’abbandono di quella riservatezza che continua a caratterizzarlo, ma una maggiore disponibilità a mostrare ciò che normalmente rimane dietro le quinte. L’infortunio potrebbe aver avuto un ruolo in questa evoluzione. Quando una situazione si prolunga, non presenta tempistiche certe e finisce inevitabilmente per alimentare interrogativi e interpretazioni, spiegare qualcosa in più può diventare anche un modo per ristabilire un rapporto diretto con chi osserva dall’esterno.

Naturalmente, non va trascurata la componente commerciale e promozionale di queste iniziative. Il contenuto realizzato con Cahill, la conferenza stampa e il vlog si inseriscono anche in attività legate agli impegni con i partner, a cominciare da Allianz. Sarebbe quindi riduttivo leggere ogni apertura come una scelta esclusivamente personale o spontanea. Marketing e comunicazione, tuttavia, non si escludono a vicenda: un contenuto può rispondere a esigenze di visibilità e, allo stesso tempo, contribuire a rendere un atleta più vicino al proprio pubblico.

In questo senso, YouTube rappresenta uno strumento particolarmente efficace. Permette di scegliere tempi, modalità e contenuti del racconto, mantenendo il controllo sulla propria immagine senza dover necessariamente passare attraverso le consuete dinamiche dell’intervista o della conferenza stampa. Resta da capire se questa maggiore apertura rappresenti soltanto una parentesi legata a un momento particolare della carriera o l’inizio di un approccio comunicativo destinato a consolidarsi.