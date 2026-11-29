Javokhir Sindarov è il primo a sbloccare il risultato nel match per il Campionato del Mondo di scacchi. Il giocatore uzbeko batte Gukesh Dommaraju nella quinta partita del confronto in corso a Ginevra e passa in vantaggio per 3-2, trovandosi dunque in una situazione del tutto nuova nella sua vita e anche nella sua carriera scacchistica. Domani l’indiano cercherà la rivincita nei confronti dello sfidante alla sua corona iridata.

Pronti via, e l’Attacco Est-Indiano porta Gukesh a pensare subito dieci minuti, un tempo decisamente inconsueto che però serve a ricordare che questo impianto necessita di un po’ di memoria extra per evitare di cadere dentro problemi non necessari. Non ci vuole molto, comunque, a vedere una posizione davvero tagliente sulla scacchiera, con possibilità che prima sono decisamente da una parte e dall’altra e poi cominciano a essere chiare per Sindarov, il quale trova la bella 12. Af4 per acquisire una situazione di generale aggressività.

In qualche modo Gukesh riesce a trovare più di una volta delle difese importanti, ed è davvero molto preciso dalla 13a mossa in poi, quando in molti casi deve trovare delle linee uniche per riuscire a reggere l’urto. Quando iniziano le semplificazioni il Bianco mette sempre più pressione sull’ala di Re, bloccando qualsiasi iniziativa dall’altra parte, mentre il Nero riesce pian piano a solidificare la posizione sull’ala di Re. Poi, improvvisamente, nel finale di pezzi pesanti risultante, arriva il momento della svolta.

Arriva, cioè, 31… Dd2, che è evidentemente un errore perché, consentendo il cambio delle Donne (in una forte ristrettezza di tempo iniziata già quasi 20 mosse prima, di fatto), Gukesh concede anche il cambio di pedoni in b5, la calata della Torre in a8 e la conseguente man bassa di pedoni sull’ala di Re con la possibilità di far avanzare sia il pedone e che quello h. Di fronte a tutto questo Gukesh lotta ancora per un po’, ma deve abbandonare: Sindarov può finalmente sorridere perché ha il primo vantaggio del match.