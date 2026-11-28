Simone Mocellini sfrutta la doppia caduta in finale dei norvegesi Erik Valnes e Lars Heggen salendo con merito sul gradino più basso del podio nella sprint a tecnica classica di Ruka, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di sci di fondo 2026-2027. Si apre dunque con un risultato di prestigio il nuovo ciclo dell’Italia post-Federico Pellegrino, grazie all’exploit del 28enne trentino nel suo format di gara preferito sulle nevi finniche.

Lo sprinter azzurro, che in passato aveva collezionato altre due top3 individuali nel circuito maggiore entrambe ottenute nell’inverno 2022-2023 (secondo a Beitostolen, terzo in Val di Fiemme durante il Tour de Ski), torna dunque sul podio a distanza di quasi quattro anni dall’ultima volta venendo preceduto al traguardo solamente dai norvegesi Oskar Opstad Vike e Johannes Hoesflot Klaebo.

“È stata una grande giornata. Fin dall’inizio avevamo grandi sensazioni. Abbiamo affrontato la giornata nel migliore dei modi, fin dalle qualifiche. I nostri materiali erano, come si è visto, i migliori in pista. E la gara è andata al meglio. Sono contento e spero di vivere altre giornate come questa. Sognavo un risultato del genere e, dopo un’estate senza infortuni, è arrivato“, il commento di Mocellini ai microfoni della FISI.