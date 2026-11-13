Silvio Baldini: “Il nostro gruppo è una famiglia, vittoria col cuore contro la Francia”

C’è tutta l’essenza del calcio di Silvio Baldini nel post-partita di Francia-Italia U21. Dopo il prestigioso successo per 2-1 strappato in trasferta contro i pari età transalpini in amichevole – grazie alle reti nella ripresa di Camarda e Lipani dopo il momentaneo pareggio di Versini –, il commissario tecnico degli azzurrini si gode una prestazione di carattere, costruita nonostante le tante assenze e contro un’avversaria che aveva dominato il proprio girone di qualificazione senza mai perdere.

Per Baldini, il segreto di questa vittoria pesante va cercato prima di tutto nello spirito dello spogliatoio, capace di sopperire anche alle defezioni legate alle convocazioni dei big nella Nazionale maggiore. “Questo è un gruppo che è una famiglia – ha spiegato il CT ai microfoni al termine della gara –. Mancavano alcuni titolari, con la Nazionale maggiore, ma chi era stasera in campo ha risposto presente. Nonostante non fossimo al completo, loro hanno messo il cuore e la passione: è ancora più bello vincere così“.

Il tecnico azzurro ha poi ribadito la sua filosofia di gioco, basata sul coraggio e sulla mentalità offensiva, rifiutando ogni tipo di calcolo o atteggiamento rinunciatario contro avversari sulla carta più quotati. “Come ho detto, se ci mettiamo a pensare agli avversari diventi preda – ha sottolineato Baldini –. Fa la differenza la voglia di vincere, di affrontare l’avversario. Si può anche perdere, ma bisogna affrontare la partita a viso aperto, senza fare i furbi o perdere tempo“.

Infine, un passaggio pieno di stima e protezione per Francesco Camarda, protagonista assoluto della serata con il gol del vantaggio (e un altro annullato nel primo tempo) che gli permette di lasciarsi alle spalle un periodo complesso. Baldini ha voluto difendere il giovanissimo attaccante, ricordando la sua carta d’identità e il peso delle aspettative: “Camarda vive un momento di difficoltà. Lui è un grande giocatore, molto sensibile, e bisogna capirlo: è un classe 2008 e le pressioni su di lui sono tante. Siccome se lo merita, gli ho detto delle cose per fargli capire quanto è bravo, perché lo è davvero“.