Silvio Baldini: “I giovani italiani ci sono, vanno fatti giocare. Mancini può pescare da noi chi vuole”

Venerdì 13 novembre, alle ore 18.30, la Nazionale Under 21 di calcio affronterà in amichevole la Francia, in trasferta, nel match che si disputerà allo stadio di Laval: il CT degli azzurrini, Silvio Baldini, ha aperto il raduno a Tirrenia dell’Italia con la consueta conferenza stampa.

L’Italia gioca delle amichevoli avendo già staccato il pass per gli Europei di categoria: “Il gruppo, all’incirca, è sempre lo stesso e la maggior parte di questi ragazzi sono stati già con noi in Under 21. Ci approcciamo a queste due partite sapendo che le amichevoli in Nazionale non esistono: quando si gioca con la maglia azzurra si portano dietro onore, orgoglio, la nostra patria, la nostra cultura, le nostre radici. Rappresentiamo l’Italia e dobbiamo sempre dare il massimo. Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene, c’è grande euforia e voglia di stare insieme: questo spirito già la dice lunga su questo gruppo che considero fortissimo“.

Diversi azzurrini sono stati convocati in Nazionale maggiore da Roberto Mancini: “Sono felicissimo dei ragazzi chiamati. Negli ultimi anni fra Under 21 e Nazionale Maggiore c’era uno scalino alto, che siamo riusciti a livellare. Ora abbiamo una Squadra A e una Squadra B ed entrambe sono competitive, tanto che il CT può prendere chiunque da noi, in qualunque momento, trovando ragazzi già pronti“.

Il livello raggiunto dall’Italia nelle qualificazioni continentali: “Credo che questa squadra abbia raggiunto già un ottimo livello. Dobbiamo mantenere nel tempo questa capacità di fare queste prestazioni: possiamo sempre migliorare dando continuità e costanza al lavoro. Sembra facile a dirsi, ma a farsi lo è meno“.

Il pensiero del CT degli azzurrini: “Ho avuto la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto e di dire cose che si sono avverate: i giovani ci sono e ci vuole coraggio nel lanciarli. Mi sento gratificato ad aver contribuito nel far capire che i giovani non sono un problema ma una risorsa. Una volta mi è stato detto che non si insegna quello che si sa, ma si insegna quello che sei: mi ritrovo in questa frase e con i ragazzi ho cercato di essere me stesso, senza remore nel dire quello che penso“.

L’importanza del ruolo ricoperto: “I giovani sono la linfa vitale del nostro calcio: mi sono lanciato con tanto entusiasmo in questa avventura ed essere l’allenatore dell’Under 21 mi ha dato una grande soddisfazione, anche perché visto che ho una certa età non devo perdere tempo a nascondermi dietro frasi fatte o discorsi di opportunità“.