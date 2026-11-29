Una giornata storica per il ciclocross italiano: Sara Casasola conquista la vittoria nella prova femminile élite della Coppa del Mondo di Tábor e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio nel massimo circuito internazionale dopo oltre undici anni. L’ultima affermazione azzurra risaliva infatti al 18 ottobre 2015, quando Eva Lechner si impose a Valkenburg. Una gioia ancora più speciale per la friulana, che festeggia il successo a braccia alzate con la maglia tricolore nel giorno del suo compleanno.

Dopo tanti piazzamenti di lusso nelle ultime stagioni l’azzurra è riuscita a conquistare a 27 anni un successo importantissimo per tutto il movimento italiano. E non è finita qui: lo stato di forma dimostrato nelle ultime settimane fa sognare sia in chiave Coppa del Mondo, ma anche per i Mondiali.

La campionessa italiana ha costruito una vittoria straordinaria, nonostante una partenza tutt’altro che semplice. Nelle prime fasi di gara Casasola è infatti incappata in una caduta, perdendo terreno e accumulando un ritardo di circa 25 secondi dalle battistrada. La reazione dell’azzurra è stata però eccezionale: giro dopo giro ha recuperato posizioni, riportandosi sulle migliori e trovando successivamente le energie per staccare tutte le avversarie. Una rimonta completata con un’azione decisiva che le ha permesso di tagliare il traguardo in solitaria dopo 46’57”.

Alle spalle di Casasola si è piazzata la lussemburghese Marie Schreiber, staccata di dieci secondi, mentre il podio è stato completato dalla britannica Zoe Bäckstedt, a 16″. Quarta posizione per la neerlandese Inge van der Heijden, con la connazionale e campionessa del mondo Lucinda Brand quinta a 27″.