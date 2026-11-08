Short Track, ultima giornata senza podi per l’Italia nella Coppa del Mondo junior a Bormio

Si chiude senza podi per l’Italia la terza ed ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo junior di short track, che si è svolta in questi giorni a Bormio. Dopo il bel secondo posto della staffetta mista ieri, oggi il miglior risultato è stato quello della staffetta femminile (Nicole Bertolina, Viola Comba, Beatrice Paglia, Rachele Dolci e Nina Trabucchi), che ha concluso al quarto posto nella gara vinta dalla Cina davanti alla Polonia e alla selezione degli atleti neutrali.

Meno fortuna per la staffetta maschile, visto che il quartetto azzurro è riuscito a qualificarsi per la Finale B, ma è poi stato squalificato al termine della gara. La vittoria nella Finale A è andata, invece, ancora alla Cina, che ha battuto la selezione degli atleti neutrali ed il Canada.

A livello individuale poche soddisfazioni per i colori azzurri. Il miglior risultato è stato quello di Filippo Pezzoni nei 500 metri, dove ha raggiunto la Finale B, venendo poi squalificato. Successo per il canadese Emile Fortin davanti al russo David Makarian e al sudcoreano Park Chan-Wook.

Nessuna azzurra si è spinta oltre i quarti di finale nei 500 metri femminili, turno nel quale è stata eliminata Nina Trabucchi. Successo per la cinese Yang Rongmiao davanti alla russa Kseniia Prybytova e all’ungherese Kira Judit Amschl. Nessun italiano in semifinale nella seconda serie dei 1000 metri, con la vittoria al femminile della sudcoreana Park Bomin e al maschile del cinese Wang Tianyou.