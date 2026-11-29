Si sblocca finalmente l’Italia in una tre giorni finora decisamente sfortunata in quel di Shanghai, sede della quarta tappa del World Tour di short track. A firmare il primo podio azzurro sul ghiaccio cinese è Thomas Nadalini, che mantiene aperta la sua striscia di podi, centrando il quarto stagionale, il terzo nei 1000 metri. Infatti l’azzurro ha concluso proprio in terza posizione in questa distanza al termine di una finale lottata contro due dei migliori interpreti al mondo.

A vincere è stato il fortissimo olandese Jens Van ‘T Wout, che ha firmato il sorpasso prima dell’ultimo giro proprio su Nadalini, che si era messo a dettare il ritmo in testa al gruppo. Alle spalle dell’azzurro è poi tornato sotto anche un altro fenomeno, il canadese, William Dandjinou, che ha beffato Nadalini proprio sul traguardo. Quarto posto per il polacco Michal Niewinski e quinto per l’olandese Kay Huisman.

Resta comunque un’altra prestazione davvero eccezionale per il pattinatore trentino. Sono diciassette i podi totali in carriera nel World Tour, considerando anche le prove a squadre. Ormai Nadalini è una certezza ed ora l’ultimo step è quello di andare a conquistare anche una vittoria in questa stagione.

La domenica a Shanghai non è ancora terminata e ci sono ancora due appuntamenti importanti per i colori azzurri. C’è attesa soprattutto per i 1500 metri femminili, con Elisa Confortola che va a caccia della terza vittoria consecutiva, ma attenzione anche a Gloria Ioriatti. In chiusura poi la finale della staffetta maschile con il quartetto azzurro che può andare a caccia del podio.