Calato il sipario sulla seconda giornata di gare della terza tappa del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seul, in Corea del Sud, sono stati emessi i verdetti delle specialità in programma oggi.

È stata una giornata avara di soddisfazioni per i colori azzurri. Nei 500 metri maschili i quarti di finale sono risultati fatali a Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali, in una gara che ha visto il trionfo olandese: Teun Boer ha vinto in 40″310, precedendo Jens van ‘t Wout (40″427), mentre il canadese Mathieu Pelletier ha completato il podio (40″495).

Stessa storia nei 1000 metri femminili, dove Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola non sono riuscite a superare i quarti. Nella finale per il podio la sudcoreana Choi Min-jeong ha avuto la meglio, davanti alle canadesi Courtney Sarault e Florence Brunelle.

A livello individuale, i migliori piazzamenti in casa Italia sono arrivati dai 1500 metri maschili, con Luca Spechenhauser secondo e Nadalini sesto nella Finale B. La Corea del Sud ha centrato un altro successo nella Finale A grazie a Shin Dong-min.

Per quanto riguarda le staffette, le buone notizie sono arrivate solo dalla prova maschile: gli azzurri sono stati ripescati in Finale A in seguito alla penalità inflitta al Belgio. Diverso il discorso per le donne, costrette a rinunciare alla gara per l’infortunio di Chiara Betti. La pattinatrice tricolore si era infortunata ieri al ginocchio destro durante la batteria dei 1000 metri e, rimaste in tre, le azzurre non hanno potuto prendere parte alla competizione. Eliminazione in semifinale, infine, per la staffetta mista, penalizzata da una squalifica.