Short Track, la staffetta mista azzurra festeggia il podio nella Coppa del Mondo junior a Bormio

Arriva il primo podio per l’Italia nella tappa della Coppa del Mondo junior di short track a Bormio. Eccezionale prestazione della staffetta mista azzurra, con il quartetto composto da Matteo Giana, Filippo Pezzoni, Nina Trabucchi e Beatrice Paglia che ha concluso in seconda posizione alle spalle del Canada, mentre sul podio ha poi concluso anche la Cina con il Giappone quarto dopo la squalifica dei giudici.

Nella prima finale di giornata, quella dei 1500 metri femminili, a trionfare è stata la cinese Yang Rongmiao, che si è imposta in una gara tutta asiatica, visto che le sette finaliste arrivavano tutte da paesi asiatici. Secondo posto per la sudcoreana Bomin Park, mentre al terzo si è piazzata un’altra cinese, Li Jinzi. La migliore delle azzurre è stata Nina Trabucchi, brava a conquistare la semifinale nella distanza più lunga, concludendo poi al sesto posto.

La Cina piazza la doppietta nei 1500 metri maschili, con il successo di Yu Xinchi davanti ai sudcoreani Choi Won-seok e Lee Yoon-Seok. In casa Italia il miglior risultato è stato quello di Matteo Giana, che è riuscito a raggiungere anche la Finale B, chiusa poi in settima posizione.

Il dominio cinese è poi proseguito nella prima serie dei 1000 metri femminili, dove addirittura è arrivata la doppietta con il successo di Kuang Junyu davanti alla connazionale Jiang Yuchen. Sul podio ci sale l’ungherese Flora Gebora, mentre nessuna italiana è riuscita a raggiungere i quarti di finale.

La prima non vittoria cinese è arriva nella prima sessione dei 1000 metri maschili con il successo del sudcoreano Park Chan-Wook davanti al cinese Jiang Haoyang e al connazionale Kim Minchan. Il migliore degli azzurri è stato Alessandro Picco, unico a raggiungere almeno i quarti di finale.