La spumeggiante domenica dello short track azzurro nella terza tappa del World Tour di short track a Seoul si è conclusa con il quarto posto della staffetta maschile al termine di una finale molto combattuta, dove non sono mancati, sorpassi, contatti, accessi duelli ad ogni cambio. Il quartetto azzurro composto da Pietro Nadalini, Luca Spechenhauser, Lorenzo Previtali e Daniele Zampedri, in attesa del rientro di Pietro Sighel, si è comunque ben comportato, entrando nella lotta per il podio quasi fino alla fine.

Fanno festa i tanti tifosi sugli spalti, visto che a trionfare è stata la Corea del Sud a trionfare in questa staffetta. I padroni di casa sono riusciti ad imporsi sull’Olanda dopo un duello serratissimo negli ultimi dieci giri. Al terzo posto ha concluso il Canada, mentre l’Italia ha terminato quarta, con gli azzurri che hanno perso contatto solo negli ultimi due giri, non riuscendo così a tenere il passo dei canadesi. Quinta posizione, invece, per gli Stati Uniti.

Si parlava di una domenica spumeggiante per i colori azzurri grazie soprattutto alla straordinaria vittoria di Elisa Confortola nei 1500 metri, con la valtellinese che ha concesso il bis nel World Tour dopo il successo ottenuto a Montreal. Una splendida affermazione da parte di Confortola, che ha battuto la sudcoreana Kim Gilli e la russa Failia Aimaletdinova.

I podi per l’Italia non sono terminati, visto che nei 1000 metri maschili è arrivato il terzo posto da parte di Thomas Nadalini. Il trentino ha conquistato il suo terzo podio stagionale, terminando alle spalle dell’olandese Jens Van ‘T Wout e del canadese Felix Roussel.

Nell’unica finale che non ha visto protagonista l’Italia, quella dei 500 metri femminili, c’è stato un dominio assoluto del Canada. Una clamorosa tripletta per la squadra canadese, con il trionfo di Courtney Sarault davanti alle connazionali Danae Blais e Florence Brunelle.