La tripletta asiatica prosegue in Cina ed in particolare a Shanghai, che ospiterà da venerdì 27 a domenica 29 novembre il quarto appuntamento stagionale del World Tour 2026-2027 di short track. Il circuito maggiore si sposta dunque nel giro di pochi giorni da Seul all’SPD Bank Oriental Sports Center della metropoli cinese, in attesa di trasferirsi il weekend successivo a Pechino.

L’Italia si presenta alla quarta tappa della stagione sulla scia di una trasferta coreana dal sapore agrodolce, impreziosita dalla fantastica vittoria in back-to-back di Elisa Confortola sui 1500 metri e dal podio di Thomas Nadalini nei 1000 ma condizionata purtroppo negativamente dall’infortunio al ginocchio patito da Chiara Betti in seguito ad una caduta.

La 24enne trentina non potrà tornare sul ghiaccio fino al 2027 (per ora la sua stagione agonistica non è ancora finita) ed è stata quindi sostituita da una delle riserve azzurre designate già per il precedente weekend di Coppa del Mondo. Stiamo parlando di Katia Filippi, che si aggiungerà dunque al terzetto composto da Confortola, Gloria Ioriatti e Margherita Betti consentendo all’Italia di schierare una staffetta femminile a Shanghai dopo l’assenza forzata in Corea del Sud.

Nel settore maschile gli azzurri selezionati sono Pietro Marinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser e Daniele Zampedri, in attesa del rientro alle competizioni della stella Pietro Sighel (il suo debutto stagionale potrebbe arrivare ad inizio 2027, magari già ai Campionati Europei di Dresda previsti a metà gennaio).