Dopo le due vittorie consecutive tra Montreal e Seoul, Elisa Confortola questa volta deve accontentarsi della seconda piazza nei 1500 metri disputati a Shanghai, sede della quarta tappa del World Tour di short track. Resta comunque un risultato eccellente per la valtellinese, che si conferma ancora al primo posto della classifica di specialità anche se è tallonata dalla canadese Courtney Sarault, avendo solo sei punti di vantaggio (292 contro 286).

A trionfare è stata proprio Courtney Sarault, che si è presa il comando della gara a tre giri dalla fine, dopo un sorpasso proprio nei confronti di Confortola. L’azzurra era rimasta un po’ nelle retrovie all’inizio della finale, poi si è portata al comando come sempre fa per impostare il suo ritmo, ma non è stato facile combattere contro ben tre canadesi, che hanno sicuramente fatto un ottimo gioco di squadra.

Confortola è stata bravissima nell’ultimo giro a resistere all’assalto delle avversarie dietro di lei, chiudendo la porta ad ogni possibile ingresso nelle ultime curve. Un secondo posto sicuramente importante per l’azzurra, che si è messa dietro le altre due canadesi Ann-Sophie Bachand e Florence Brunelle. Quinta la cinese Zhang Jianing davanti all’olandese Xandra Velzeboer e alla russa Failia Aimaletdinova.

Un buon risultato di squadra complessivo nei 1500 metri femminili, visto che nella finale B erano presenti altre due azzurre. Al secondo posto si è piazzata Gloria Ioriatti dietro alla sudcoreana Choi Minjeong, mentre quinta ha terminato Margherita Betti.