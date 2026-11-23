La principale protagonista di queste prime settimane di gare per l’Italia negli sport invernali è sicuramente Elisa Confortola, che ha già messo in archivio ben due vittorie nel World Tour. Dopo il successo nei 1500 metri a Montreal, la pattinatrice valtellinese ha concesso il bis anche sul ghiaccio di Seoul in Corea del Sud sempre nella medesima distanza, riuscendo a battere proprio le padrone di casa al termine di una gara gestita perfettamente dall’azzurra per talento, classe ed astuzia.

Un risultato che sa davvero di conferma per la ventiquattrenne valtellinese, che in questa ragione è riuscita a fare quell’ulteriore step che le serviva in carriera. Nelle passate stagioni, infatti, Confortola era sempre stata protagoniste di ottime gare, ma le era spesso mancato qualcosa per raggiungere il podio (sono 4 in totale individualmente nel World Tour) e soprattutto la vittoria. Il successo di Montreal ha sbloccato Elisa ed il suo immenso talento e non c’è dubbio che ormai nei 1500 sia un punto di riferimento mondiale, senza dimenticare che anche sui 1000 può assolutamente essere competitiva.

Restando sempre in campo femminile, qualche buon piazzamento è arrivato da Gloria Ioriatti, ma la brutta notizia è stato l’infortunio di Chiara Betti, che venerdì si è fatta male al ginocchio. Non si conosce ancora l’entità e non resta che sperare che l’infortunio non sia troppo grave per l’azzurra, che è caduta venerdì nelle batterie dei 1000 metri e che aveva iniziato la stagione con degli ottimi risultati individuali ed in staffetta. Sicuramente Betti salterà le prossime tappe del World Tour e il suo infortunio ha privato anche l’Italia di partecipare alla staffetta femminile, visto che le azzurre presenti in Corea del Sud erano solo quattro. L’assenza di Betti è sicuramente pesante per l’Italia perché perde anche una componente fondamentale per la staffetta non solo femminile ma anche quella mista, pensando soprattutto ai grandi appuntamenti del 2027 (Europei e Mondiali) che potrebbero essere a rischio per l’azzurra

Passando al settore maschile, il protagonista è ancora Thomas Nadalini, che si è portato a casa un bel terzo posto nei 1000 metri dopo una finale combattuta e nella quale l’azzurro è stato anche un po’ penalizzato da un contatto con un pattinatore olandese. Nadalini ha fatto poi anche parte della staffetta maschile che ha terminato al quarto posto. Il quartetto azzurro è stato molto bravo a raggiungere la finale, che poi con cinque nazioni in gara è stata come sempre molto caotica, portando a contatti, sorpassi, problematiche varie nei cambi. Purtroppo agli azzurri è mancato il guizzo nel finale, ma è comunque un piazzamento dal quale ripartire e che deve fare consapevolezza già per questo fine settimana, visto che ci sarà la quarta tappa a Shanghai.