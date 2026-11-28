Una seconda giornata rocambolesca per l’Italia nella quarta tappa del World Tour di short track in corso di svolgimento a Shanghai. Non è arrivato nessun podio, tra quarti posti e squalifiche, con gli unici sorrisi che sono arrivati dalla qualificazione alla finale da parte della staffetta mista e di quella maschile.

Partiamo proprio dalle notizie positive e dunque dall’accesso alla finale della staffetta mista azzurra. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Lorenzo Previtali e Thomas Nadalini ha concluso al secondo posto la propria semifinale dietro al Canada e andrà a giocarsi un piazzamento sul podio insieme proprio ai nordamericani, all’Olanda, alla Corea del Sud e alla Polonia, ripescata dopo la squalifica della Cina.

Succede veramente di tutto nella staffetta maschile, con anche l’Italia che finisce per terra negli ultimissimi giri dopo un contatto con la Cina. La squadra azzurra (Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Marinelli) è riuscita comunque a concludere in qualche modo la gara al secondo posto dietro all’Olanda e con la Cina successivamente ancora squalificata dalla giuria. Azzurri dunque in finale insieme agli olandesi, al Canada, alla Russia e al Giappone.

Dai sorrisi si passa ora agli amari rimpianti. Su tutti quello di Luca Spechenhauser che era stato bravissimo a concludere al secondo posto la finale dei 1500 metri. Un risultato che sarebbe stato eccezionale per l’altoatesino ed invece la sua gioia è stata interrotta dai giudici, che hanno deciso per la squalifica dell’azzurro che ha danneggiato a loro avviso il polacco Michal Niewinski stringendo troppo verso l’interno. A vincere è stato il sudcoreano Bae Seochan, con proprio Niewinski secondo e terzo il giapponese Shogo Miyata.

La giuria ha poi tolto un altro podio all’Italia ed è quello della staffetta femminile. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Margherita Betti e Katia Filippi aveva terminato al terzo posto, ma è stata penalizzata per un’irregolarità dopo un contatto con la Cina. A vincere è stato il Canada davanti a Corea del Sud e le padrone di casa cinesi.

Sfiora il secondo podio stagionale Gloria Ioriatti. L’azzurra ha terminato al quarto posto la finale dei 1000 femminili al termine di una gara molto combattuta e che ha visto vincere la sudcoreana Choi Minjeong davanti all’olandese Xandra Velzeboer e alla connazionale Kim Gilli. Nell’altra finale individuale della giornata, quella dei 500 metri maschili, doppietta olandese con Jens Van ‘T Wout davanti a Teun Boer, mentre terzo ha concluso Zhang Zixia.