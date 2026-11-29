Tre finali nella staffette e tre epiloghi amari per l’Italia nella quarta tappa del World Tour di short track a Shanghai. Dopo la squalifica di ieri di quella femminile (giunta terza al traguardo), oggi neppure quella mista e quella maschile sono riuscite a salire sul podio. Un traguardo, invece, raggiunto a livello individuale da parte di Elisa Confortola e Thomas Nadalini, le due certezze di questo inizio di stagione per la squadra azzurra.

Una domenica comincia con la finale della staffetta mista. Il quartetto composto Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali ha terminato purtroppo al quinto posto, ma complice anche una caduta (senza squalifiche) che ha messo fuori dai giochi gli azzurri. A vincere è stata la solita Olanda, che ha battuto il Canada, la Polonia e la Corea del Sud.

Succede veramente di tutto nella staffetta maschile, dove anche questa volta è l’Olanda a trionfare davanti al Canada. L’Italia (Nadalini, Previtali, Spechenhauser, Marinelli) era in piena corsa per salire sul podio e ha ingaggiato una clamorosa battaglia con la Russia (presente come selezione atleti indipendenti) ed il Giappone. Tra una serie di cadute, cambi saltati, sorpassi davvero al limite del regolamentare (forse anche oltre) ad avere la peggio è proprio la squadra azzurra che rimane così attardata e chiude quinta, con i russi terzi e i giapponesi quarti.

I sorrisi di giornata sono arrivati dalle gare individuali e sempre con i due soliti protagonisti. Elisa Confortola si è confermata ancora una volta sul podio dei 1500 metri femminili e mantiene anche la testa della classifica di specialità. La valtellinese ha dovuto battagliare soprattutto con le canadesi, chiudendo alle spalle di Courtney Sarault, ma davanti a Ann-Sophie Bachand e Florence Brunelle.

Quarta tappa e quarto podio stagionale per Thomas Nadalini. Il trentino ha conquistato il terzo posto nei 1000 metri, proprio come la scorsa settimana a Seoul, al termine di una finale in cui ha fatto tremare due stelle mondiali come Jens Van ‘T Wout e William Dandjinou. Alla fine è stato l’olandese a vincere, con il canadese che ha beffato poi in volata l’azzurro, che è rimasto a competere anche per la vittoria fino all’ultimo giro.

Nell’unica finale individuale di giornata senza azzurri, quella dei 500 metri femminili, il successo è andato all’olandese Xandra Velzeboer, che ha preceduto la canadese Courtney Sarault e la sudcoreana Choi Minjeong.