Short track, buon avvio delle staffette azzurre a Bormio nella Coppa del Mondo Junior

Si è alzato il sipario sulla prima tappa della Coppa del Mondo Junior 2026-2027 di short track. Un esordio stagionale in Italia, precisamente a Bormio ed in questa prima giornata si sono svolte tutte le fasi di qualificazioni nelle varie prove individuali e di staffetta. Andiamo a vedere come si sono comportati i giovani pattinatori azzurri.

Nella distanza più breve, quella dei 500 metri, le notizie migliori sono arrivate da Nina Trabucchi e Filippo Pezzoni, che hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, con Pezzoni che ha vinto anche la sua batteria. Passeranno, invece dai ripescaggi sia Rachele Dolci sia Alessandro Picco.

Per questa tappa sono due le sessioni dei 1000 metri, ma non sono arrivate troppe notizie positive per i colori azzurri. Infatti l’unica a passare il turno ed essere ai quarti di finale è Beatrice Paglia, che è riuscita a qualificarsi avendo chiuso tra le migliori terze nella seconda sessione dei 1000 metri. Andranno invece ai ripescaggi tra prima e seconda gara Rachele Dolci, Nicole Bertolina, Viola Comba, Alessandro Picco, Matteo Giana, Fabio Bracchi ed Andrea Bellotti. Purtroppo è stato squalificato Filippo Pezzoni.

Dopo la buona gara nei 500 metri, Nina Trabucchi ottiene un bel risultato anche nella distanza più lunga, quella dei 1500 metri. Infatti l’azzurra è riuscita a qualificarsi per le semifinali, traguardo raggiunto anche da Fabio Bracchi nella gara maschile. Ai ripescaggi invece Beatrice Paglia e Viola Comba tra le donne e Matteo Giana e Andrea Bellotti tra gli uomini.

Ottimo risultato per l’Italia nella staffetta mista. Il quartetto composto da Filippo Pezzoni, Matteo Giana, Beatrice Paglia e Nina Trabucchi ha vinto il proprio quarto di finale, battendo Turchia, Giappone e Stati Uniti, quest’ultimi squalificati per aver ostacolato i giapponesi poi ripescati.

Si qualifica per le semifinali anche la staffetta femminile, anche se il quartetto composto da Beatrice Paglia, Rachele Dolci, Viola Comba e Nina Trabucchi si è qualificato solo grazie al miglior tempo tra le quattro classificate. L’Italia ha terminato infatti il proprio quarto di finale dietro a Cina, la seconda squadra degli atleti internazionali e la Polonia.

Qualificazione in semifinale centrata anche dalla staffetta maschile. Un’ottima prestazione quella del quartetto composto Fabio Bracchi, Andrea Bellotti, Filippo Pezzoni e Matteo Giana, con gli azzurri che hanno concluso in seconda posizione alle spalle dei Paesi Bassi, ma davanti a Germania e Cechia.