La protagonista più attesa manca l’appuntamento con il successo. Mikaela Shiffrin non vince neanche in slalom a Killington. Camille Rast beffa Lara Colturi sul filo dei centesimi. Le azzurre chiudono la propria prestazione senza infamia e senza lode con Della Mea in Top 15.

La svizzera Camille Rast cambia prepotentemente marcia nella parte finale del tracciato, recupera il passivo accumulato e vince la gara in 1:40.93. L’elvetica supera Lara Colturi, quarta al termine della prima manche e all’undicesimo podio in carriera, per soli 9 centesimi. La statunitense dilapida il vantaggio del tratto iniziale, perde terreno ed è terza con 0.59.

L’austriaca Katharina Truppe paga caro il grave errore commesso nelle prime battute, quando arretra e s’intraversa dopo l’intermedio, e chiude quarta con 0.87. La svedese Hanna Aronsson Elfman riesce a confermare quanto fatto nella prima manche e finisce quinta, alla pari con la connazionale Sara Hector, a 1.42 dalla prima posizione. La tedesca Emma Aicher dimentica le incertezze della prima prova, piazza una seconda manche di assoluta qualità e rimonta fino alla settima piazza, 1.52 il suo ritardo.

La svedese Anna Swenn Larsson perde il ritmo nel finale e termina ottava, a 1.73. Ottima anche la seconda prova di AJ Hurt. L’americana, diciannovesima a metà gara, chiude la sua prestazione in nona posizione a 1.93. La francese Marie Lamure recupera otto posizioni e termina la gara al decimo posto con 1.95 dall’elvetica.

Lara Della Mea, dopo un ottimo terzo settore di gara in cui recupera terreno, perde ancora nell’ultima parte del tracciato di gara, ma riesce a riguadagnare quattro posizioni ed è tredicesima con 2.40. Marta Rossetti, dopo una buona prima parte di gara, perde terreno nel finale e conclude ventunesima a 2.85. Alice Pazzaglia non prende rischi eccessivi, porta a casa i primi punti in Coppa del Mondo tra i pali stretti e chiude ventisettesima a 3.80.

Nella classifica di specialità Lara Colturi conserva il primato con 260 punti davanti a Rast, seconda con 169. In quella generale comanda sempre Lara Colturi con 366 punti davanti all’elvetica Camille Rast, seconda con 254, e alla tedesca Emma Aicher, terza con 240.