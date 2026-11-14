Serie A1, il Telimar vince il derby. Continua la corsa di Pro Recco e AN Brescia

Il Telimar riesce a trovare l’auspicata continuità di rendimento e conquista il secondo successo consecutivo imponendosi alla distanza nel derby siciliano. Continua invece inarrestabile la corsa delle due battistrada Pro Recco e AN Brescia che mercoledì si ritroveranno faccia a faccia in Champions League per il secondo confronto diretto stagionale.

Secondo successo consecutivo per il Telimar. Alla piscina del CUS la compagine palermitana prevale 10-5 nell’atteso derby siciliano contro il C.C. Ortigia. I padroni di casa prendono il largo grazie al mortifero parziale di 6-0 messo a segno tra terzo e quarto periodo prima del gol finale di capitan Di Luciano su rigore.

Le due battistrada rispettano il copione e vincono in maniera netta. L’AN Brescia indirizza fin dalle prime battute la sfida con la Training Academy Olympic Roma, arriva a metà gara sull’8-3 e chiude 18-9 con dieci giocatori di movimento a segno. La Pro Recco travolge l’Iren Genova Quinto 22-6 ad Albaro in un match nel quale gli ospiti partono a razzo e chiudono i primi sedici minuti sul 12-2. Mattatore di giornata è lo scatenato Mladossich, top scorer del match con cinque gol.

Il Circolo Nautico Posillipo ritrova la vittoria e alla Scandone piega 14-9 il Chiavari Nuoto. I partenopei, dopo aver chiuso la frazione inaugurale sul 3-1, scavano il solco decisivo con il break di 7-3 messo a segno nei quarti centrali. I padroni di casa gestiscono poi in scioltezza il finale di gara.

La Pallanuoto Trieste, trascinata dalla prova di uno stratosferico Damonte, top scorer del match con sei reti, supera 16-12 la Roma Vis Nova al termine del combattuto match della Bruno Bianchi. La Lazio Nuoto, al termine di una sfida al cardiopalma, batte la De Akker Bologna 15-14 e colleziona così la quarta vittoria del suo torneo. A decidere le sorti del confronto la rete decisiva firmata da Milos Milicic a un secondo dalla sirena.

SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027

Serie A1 maschile – 7ª giornata

Sabato 14 novembre

CN Posillipo-Chiavari Nuoto 14-9

Training Academy Olympic Roma-AN Brescia Team 9-18

Telimar-CC Ortigia 1928 10-5

Iren Genova Quinto-Pro Recco Waterpolo 6-22

SS Lazio Nuoto-De Akker Bologna 15-14

Pallanuoto Trieste-Roma Vis Nova Pallanuoto 16-12

Domenica 15 novembre

12:00 RN Savona-AC Canottieri Napoli

Arbitri: Schiavo e Doro

Classifica dopo la 7ª giornata

AN Brescia 21

Pro Recco Waterpolo 21

RN Savona* 15

Pallanuoto Trieste 14

SS Lazio Nuoto 12

C.C. Ortigia 11

CN Posillipo 9

Roma Vis Nova 7

C.C. Napoli* 7

De Akker Bologna 6

Telimar* 6

Chiavari Nuoto 5

Iren Genova Quinto* 4

Training Academy Olympic Roma 3

* = una partita in meno