Serie A1 femminile, Pallanuoto Trieste-SIS Roma è il big match di un turno frammentato dalla Conference Cup

Sarà un lungo fine settimana destinato a protrarsi poi fino a metà della prossima quello che attende gli appassionati. Il campionato di Serie A1 femminile è pronto a entrare in acqua per la sesta giornata, turno che inizia oggi e si concluderà con i recuperi di mercoledì prossimo.

L’appuntamento europeo che attende l’AGN Energia Bogliasco 1951 e la Nautilus Civitavecchia, attese dal Qualification Round I di Conference Cup da oggi fino a domenica, impone lo slittamento dei match Ekipe Orizzonte-Bogliasco e Nautilus Civitavecchia-Vela Ancona a mercoledì 11 novembre.

Le luci della ribalta si accendono sulla Bianchi, teatro dell’anticipo di lusso tra Pallanuoto Trieste e SIS Roma. Chi vince agguanta, pur se momentaneamente, le etnee in testa alla classifica. A contare ancora di più sarà però il livello della prestazione offerta e la capacità di inviare ai rivali un chiaro segnale sui rapporti di forza esistenti. Le giuliane arrivano con il morale alto dopo il sofferto successo di misura ottenuto all’esordio in Champions, mentre le capitoline saranno ulteriormente motivate dalla voglia di riscattare la pesante sconfitta subita in casa contro il Ferencvaros.

Nelle due partite del sabato il neopromosso Sori Pool Beach, fin qui assoluta rivelazione del torneo che ha già conquistato otto punti, ospita la Lazio Nuoto per provare a conquistare altri punti di cruciale importanza nella lotta per la permanenza in massima serie.

Ripartire dalle mura amiche per dimenticare la goleada subita contro la corazzata Sabadell al debutto europeo. Il Rapallo Pallanuoto ospita il Plebiscito Padova: Bianconi e compagne non possono prescindere dalla conquista dell’intera posta in palio per tenere il passo del treno di testa.