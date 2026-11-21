Hockey Prato
Hockey prato, continua la marcia dell’inarrestabile SG Amsicora in Serie A. Lotta serrata tra le inseguitrici
La nona e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A élite maschile ribadisce ulteriormente la marcata superiorità dell’SG Amsicora che chiude la prima parte di stagione a punteggio pieno e aumenta ancora il margine sulle inseguitrici. Queste ultime sono raccolte nel giro di pochi punti e lotteranno per la conquista delle altre posizioni di vertice. In coda conquista la sua seconda vittoria l’Hockey Team Bologna che abbandona l’ultima posizione.
La capolista SG Amsicora non conosce soste nella sua inarrestabile marcia. La formazione sarda sfrutta il fattore campo e, tra le mura amiche, liquida 5-2 l’Hockey Club Bondeno nello scontro diretto. I sardi dilatano così ulteriormente il vantaggio sulle dirette inseguitrici.
All’Euroma Stadium il Tevere Eur Hockey ASD, al termine di un’autentica battaglia, piega la resistenza della Lazio Hockey 4-3 e si porta in seconda posizione, a sei lunghezze dalla capolista, scavalcando i biancocelesti. Il Butterfly Roma HCC, al complesso sportivo Tre Fontane Esedra, regola l’Hockey Club Bra 5-3 e si porta a un punto dalla quinta posizione.
Importante colpo esterno in zona salvezza per l’Hockey Team Bologna. La formazione emiliana, a Cagliari, supera 4-3 la Polisportiva Ferrini, conquista la sua seconda affermazione nel torneo e abbandona l’ultima posizione. Firma un blitz in trasferta di cruciale importanza l’Hockey su prato Valchisone che al Comunale Uras vince 5-4 contro l’HT Sardegna e relega i sardi in ultima posizione.
SERIE A ELITE MASCHILE HOCKEY PRATO: CLASSIFICA AGGIORNATA
SG Amsicora 27
Tevere Eur Hockey 18
Lazio Hockey 16
Hockey Club Bondeno 15
Hockey Club Bra ASD 13
Butterfly Roma HCC 12
Polisportiva Ferrini 8
Hockey su prato Valchisone 6
Hockey Team Bologna 6
HTT Sardegna 4