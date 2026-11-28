Due big in campo e due vittorie esterne per 3-0 negli anticipi dell’undicesima giornata di Serie A1. La Numia Vero Volley Milano riparte da Udine, dove batte la Cda Volley Talmassons Fvg con 11 muri, cinque della sola Anna Danesi. Le lombarde ritrovano il successo in campionato e raggiungono a quota 30 la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, prima con una gara in meno. La Savino Del Bene Scandicci piega la Granda Volley Cuneo in due finali sul 23 pari, centra la terza vittoria di fila e raggiunge a 23 punti la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che deve ancora giocare. Cuneo resta al penultimo posto a quota 4.

La Numia Vero Volley Milano batte 3-0 la Cda Volley Talmassons Fvg e raggiunge a quota 30 la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che resta prima con una gara in meno. Davanti ai 3500 spettatori del Pala Carnera di Udine, la squadra di Gianlorenzo Blengini si impone 25-18, 25-14, 25-17 nell’anticipo dell’undicesima giornata e centra la decima vittoria in campionato. Le friulane incassano la terza sconfitta consecutiva e restano none a 12 punti, gli stessi dell’Omag Consolini Volley 1907, che ha giocato una partita in meno.

Talmassons resta in scia fino al 7-8 del primo set, poi la Numia allunga sul 16-11 e sul 21-14, prima di chiudere 25-18. Le ospiti firmano cinque muri nel parziale e tengono le friulane al 32% in attacco. Nel secondo set lo strappo arriva prima. Milano scappa sull’8-2 e aumenta il margine fino al 21-10, con due ace e quattro muri nella frazione che si chiude 25-14. La Cda resta a tre punti sul 13-16 nel terzo, poi la Numia piazza un 5-2 e dal 21-15 va a chiudere sul 25-17.

Anna Danesi è l’MVP con 10 punti, cinque muri e due ace. Paola Egonu è la miglior realizzatrice di Milano con 14 punti e il 63% in attacco, seguita da Khalia Lanier con 11 e Rebecca Piva con 10. Hena Kurtagic ne aggiunge otto, con sei attacchi vincenti su dieci e due muri. Il divario si apre soprattutto a rete, con 11 muri a 2 per la Numia, che attacca con il 51% contro il 32% delle padrone di casa. La più prolifica dell’incontro è Giorgia Frosini, autrice di 15 punti, con 14 attacchi vincenti e l’unico ace di Talmassons. Tra le friulane la segue Leonarda Grabic con sei punti. Milano si lascia alle spalle il ko con Conegliano e firma il secondo 3-0 della settimana dopo il successo sul Levallois all’esordio in Champions League. Le lombarde hanno vinto tutte e cinque le trasferte di campionato, lasciando un solo set a Macerata e chiudendo in tre parziali a Bergamo, Scandicci, Cuneo e Udine.

La Savino Del Bene Scandicci vince 3-0 sul campo della Granda Volley Cuneo (25-23, 25-20, 25-23) e sale a 23 punti, gli stessi della quarta in classifica, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che ha una gara in meno. È il terzo successo consecutivo in campionato per la squadra di Marco Gaspari, a segno in settimana anche in Champions League contro il Turan Tovuz. Cuneo resta penultima a quota 4 dopo la sesta sconfitta di fila. Le piemontesi portano due set fino al 23 pari e conducono di tre punti anche nel secondo.

Nel primo parziale Cuneo passa dal 16-13 al 20-17. Caterina Bosetti tiene in scia le toscane, che tornano avanti e, dopo il 23-23 firmato da Elena Baka, chiudono con l’attacco di Maja Aleksic e l’errore di Masa Pucelj. È proprio Pucelj a firmare il 17-14 per Cuneo nel secondo, prima del 6-0 di Scandicci. Linda Nwakalor firma a muro il 17-17, poi Lise Van Hecke e Julia Bergmann portano le ospiti sul 20-17. Cuneo ritrova il cambio palla, ma Scandicci conserva il margine e chiude 25-20 sull’errore al servizio di Ela Koulisiani.

Anche nel terzo Scandicci rincorre. Dal 14-12 per Cuneo le toscane passano al 17-14 con Van Hecke protagonista tra attacco e muro. Le piemontesi tornano in parità sul 23-23, poi Lisiana Grafort sbaglia la battuta e Maja Ognjenovic mette a terra il pallone del 25-23 conclusivo.

Nwakalor è l’MVP con 10 punti e quattro muri. Bosetti è la miglior realizzatrice di Scandicci con 12 punti, Aleksic ne aggiunge 10 con il 61% in attacco e due ace, mentre Van Hecke ne firma otto entrando dalla panchina. Grafort è la più prolifica dell’incontro con 18 punti, frutto di 15 attacchi vincenti e tre muri. Baka ne aggiunge nove per Cuneo, che prevale a muro per 10-6. Le percentuali in attacco sono vicine, 43% per le toscane e 42% per le piemontesi, mentre Scandicci trova quattro ace contro uno e vince gli ultimi due scambi di entrambi i set arrivati sul 23 pari.