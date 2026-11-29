Non c’è nulla di meglio che ricevere il giusto riconoscimento per i sacrifici fatti per svolgere al meglio il proprio lavoro. Paul Seixas ha ricevuto il premio di miglior rookie nella cerimonia del Vélo d’Or 2026. Il francese, al termine della cerimonia, si è concesso ai microfoni di Domestique sottolineando l’importanza di vigere le corse più prestigiose per avvicinarsi a Tadej Pogacar.

Su quanto serve per essere come Pogacar: “Se voglio essere come Tadej Pogačar, devo vincere le corse più prestigiose: è questo il segreto. Il Vélo d’Or resta un premio meraviglioso. Come ha detto Tadej nel suo discorso, è, in sostanza, l’equivalente ciclistico del Pallone d’Oro. È fantastico avere una cerimonia come questa, in cui vedi la tua stagione concretizzarsi in qualcosa di tangibile”.

Sul desiderio di vincere il premio più prestigioso: “Spero di vincere questo premio un giorno. Ma serve un duro lavoro, e Tadej è un grande campione, un campione davvero straordinario, batterlo sarà dunque molto difficile. Quanto al fatto che Mbappé possa vincerlo prima di me, o se io riuscirò mai a conquistarlo, beh, non saprei. In ogni caso, ambisco a vincere il Vélo d’Or e farò tutto il possibile per aggiudicarmi il trofeo un giorno. Non è tanto una gara a chi arriva per primo; si tratta piuttosto di sperare che, prima o poi, possa essere mio”.

Sul calendario della prossima stagione: “Non so ancora a quale Grande Giro parteciperò. Dipenderà da cosa avrà più senso in ottica Mondiali, che restano la mia priorità assoluta. È un’opportunità che, probabilmente, capita una sola volta in carriera. Quindi, non c’è ancora nulla di deciso. Sto cercando la strategia migliore per arrivare al top della forma ai Mondiali. Il piano verrà definito a dicembre, ormai alle porte; sto aspettando di confrontarmi con il mio allenatore per valutare le ragioni a favore di ciascuna opzione. Devo parlare con il mio tecnico e con la squadra per capire quali siano le loro intenzioni. Naturalmente sono impaziente di scoprirlo, ma per ora non lo so ancora”.