Seconda tappa in Messico per il PGA Tour, al via il World Wide Technology Championship

Secondo appuntamento messicano di fila per il PGA Tour che vola questa settimana a Los Cabos, in Bassa California, per il World Wide Technology Championship, torneo che vale 6 milioni di dollari e 500 punti per la FedEx Cup Falls list. Qui, da campione in carica, arriva Ben Griffin, sicuramente il più favorito dopo l’ottimo 4 posto ottenuto la scorsa settimana sui fairway del Vidanta Villarta.

Questa settimana il field è leggermente migliore rispetto al precedente evento tenutosi sempre nello stato dell’America Centrale. A prendere parte alla rassegna settimanale ci saranno, infatti, anche il danese Rasmus Hojgaard con il connazionale Rasmus Neergaard-Petersen, il cinese Haotong Li, il britannico Marco Penge, compagno dell’asiatico la passata stagione sul Dp World tour, e lo statunitense Tony Finau. L’appuntamento a Los Cabos sul percorso del El Cardonal at Diamante è il terzultimo evento della regular season. Dopodichè il maggiore circuito avrà ancora l’Austin Championship e il The RSM Classic.

Tra i vincitori del World Wide Technology Championship, torneo che per la prima volta si disputò nel 2007, si annoverano Harris English (2013), Charley Hoffman (2014), e Viktor Hovland (2020, 2021).