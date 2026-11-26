Maria Gasslitter stacca il pass per la finale del Big Air di Innsbruck, in Austria, prova che apre la nuova stagione di Coppa del Mondo di freeski. La giornata di qualificazione è stata segnata da continui slittamenti dovuti alla nevicata che ha interessato la città tirolese, ma l’azzurra non si è lasciata condizionare.

Con 135,50 punti complessivi ha chiuso al decimo posto, strappando l’ultimo biglietto utile per la finale. A fare la differenza è stata la seconda discesa, valutata 84,00, che ha cancellato le incertezze di un primo tentativo meno incisivo e le ha permesso di restare in corsa tra le migliori.

In testa alla graduatoria provvisoria si è piazzata la svizzera Mathilde Gremaud, che ha toccato quota 175,25 e ha preceduto la cinese Mengting Liu, ferma a 164,50, e l’austriaca Lara Wolf, terza con 163,75. Per tutte e tre il margine sulle inseguitrici è stato netto, ma la finale riparte da zero: domani, con inizio alle 18:45, le dieci ammesse si giocheranno tutto in un’unica sfida, e ogni punteggio di oggi sarà cancellato.

Tra le azzurre convocate c’è anche Flora Tabanelli, che però non ha gareggiato. La 19enne emiliana, bronzo olimpico a Livigno lo scorso febbraio e vincitrice della coppa di cristallo nel 2025, è stata convocata a Innsbruck solo a scopo riabilitativo e di allenamento. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala, d’accordo con il responsabile del settore Coppa del Mondo di freeski Valentino Mori, ha infatti deciso di non farla competere nelle prime prove: per rivederla in gara bisognerà ancora attendere.