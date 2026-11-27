Tripletta svedese a Ruka nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli che apre ufficialmente la Coppa del Mondo di sci di fondo. A trionfare è Ebba Andersson, che per la seconda volta si impone su queste nevi dopo averlo già fatto nel 2022. 25’19″4 il tempo in una gara che lei ha progressivamente fatto sua soprattutto nella seconda metà, in cui ha imposto passo ed esperienza.

Seconda posizione per Linn Svahn, autrice di un gran recupero nel finale, o meglio di una perdita minore rispetto a tutte le altre nei confronti della connazionale. Per lei ritardo di 9″1, che la pone davanti a Frida Karlsson, che finisce a 10″2, ma resta comunque autrice di quello che per lei si può considerare senz’altro un buon inizio.

Giù dal podio la russa, sotto bandiera neutrale, Natalia Terenteva, che forza nella prima parte di competizione e ne paga le conseguenze, finendo a 19″ dalla vincitrice. Quinta la norvegese Heidi Weng a 23 secondi, davanti alla prima delle padrone di casa, Johanna Matintalo, a 31″9. Completano il quadro della top ten la svedese Moa Ilar a 32″5, le norvegesi Kristin Austgulen Fosnaes a 37″4 e Lotta Udnes Weng a 39″1 e poi l’austriaca Teresa Stadlober a 42″8.

In casa Italia va sostanzialmente bene Caterina Ganz, tredicesima a 50″1 e rimasta molto a lungo vicina a un piazzamento nelle 10. 22° posto per Iris De Martin Pinter a 1’20″5, 41° per Maria Gismondi a 1’59″3.