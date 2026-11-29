Tripletta svedese nella 20 km mass start femminile in tecnica libera di sci di fondo: a Ruka, in Finlandia, nella gara che chiude la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2026-2027, vince la leader della generale, che balza anche in vetta alla graduatoria distance, Linn Svahn, la quale precede le connazionali Moa Ilar e Lisa Eriksson. Molto indietro le azzurre, con l’unica italiana a punti che è Maria Gismondi, 49ma.

A lungo nella gara odierna è un’altra svedese a fare il ritmo, Frida Karlsson, la quale passa in testa agli intermedi con punti bonus di Coppa del Mondo sia dopo 8.8 km che dopo 16.8 km, incassando così 30 punti totali, andando sempre a precedere la norvegese Heidi Weng (24), mentre Linn Svahn passa prima quarta e poi terza (18 in tutto). Nel finale però le carte si rimescolano ed arriva un gruppo di 8 atlete a giocarsi il successo.

La volata conclusiva non ha storia, con Linn Svahn che vince praticamente per distacco con il crono di 49’59″6, mentre serve il fotofinish per assegnare il secondo posto a Moa Ilar ed il terzo a Lisa Eriksson, entrambe attardate di 1″2. Si fermano ai piedi del podio, invece, le norvegesi Eva Ingebrigtsen, quarta a 3″1, e Karoline Groetting, quinta a 3″6.

Sesta piazza per la tedesca Helen Hoffmann a 3″8, davanti alle norvegesi Tiril Udnes Weng, settima a 4″1, Nora Sanness, ottava, e Kristin Austgulen Fosnaes, nona, entrambe a 7″5, ed alla svedese Ebba Andersson, decima a 8″2. Indietro le due azzurre in gara, mai nel vivo della competizione: va a punti Maria Gismondi, 49ma a 4’11″7, mentre resta ai margini della top 50 Nadine Laurent, 51ma a 4’20″6.