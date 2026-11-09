Sci di fondo, su Alexander Bolshunov ancora nessuna decisione. “Silenzio strano, ma la FIS ha chiesto ulteriori informazioni”

È ormai passata più di una settimana dall’indiscrezione pubblicata dall’agenzia di stampa russa RIA Novosti, poi rilanciata dall’emittente televisiva norvegese NRK, relativamente al fatto che la FIS non voglia concedere lo status di “atleta neutrale” ad Alexander Bolshunov. Stando a quanto riportato dalla fonte scandinava, la materia è stata discussa martedì 3, ma a oggi (lunedì 9) ancora non ci sono novità in merito.

Un silenzio strano, assurdo, da parte della Federazione Internazionale dello Sci, che però dimostra quanto sia delicata la situazione e quali battaglie politiche si stiano combattendo dietro le quinte. Il presidente della federazione russa di sci, Dmitry Svishchev sabato ha dichiarato: “Non hanno preso nessuna decisione né riguardo Bolshunov, né riguardo Veronika Stepanova (fondista popolarissima in Russia, soprattutto grazie alle sue uscite social). Si sono presi una pausa ed è effettivamente molto strano. Stiamo aspettando anche noi una decisione”.

Dopodichè, domenica lo stesso Svishchev ha aggiunto: “La FIS ci ha chiesto ulteriori informazioni su quattro nostri atleti, vogliono vederci chiaro prima di concedere loro lo status di neutrali. Stiamo seguendo la materia e ci lavoreremo. Io credo che tutti i nostri atleti, senza eccezioni, abbiano diritto a gareggiare nell’arena internazionale”. Interessante notare come non abbia fatto nomi.

Il nodo del contendere è rappresentato dal fatto che il congedo di Bolshunov dal CSKA, il club sportivo dell’esercito, venga considerato una sorta di uscita pro-forma dal sistema militare, in maniera tale da ottenere lo status neutrale. Tuttavia, ci si pone un quesito. Solo questo congedo è ritenuto farsesco? Tutti gli altri atleti che hanno ricevuto status neutrale non hanno questo problema?

Nel frattempo, Bolshunov gareggia in Russia e vince, in quanto si è imposto in una gara disputata a Khanty-Mansiysk. Per il momento non può fare altro e aspetta di conoscere quale sarà il suo destino. Il discorso vale anche per tanti altri russi degli sport invernali, i quali devono peraltro fronteggiare una serie di ostacoli burocratici, a cominciare dalla concessione dei visti per entrare in determinate nazioni (Finlandia in testa). È lunga la strada verso la normalizzazione…