Sci di fondo
Sci di fondo, Maria Gismondi ai piedi del podio nella 10 km tl di Muonio. Top ten per Martino Carollo
A Muonio, in Finlandia, si chiudono le gare di preparazione alla Coppa del Mondo 2026-2027 di sci di fondo, che partirà a Ruka nell’ultimo weekend di novembre: nelle 10 km in tecnica libera in casa Italia si registrano il quinto posto di Maria Gismondi ed il settimo di Martino Carollo.
Nella 10 km tl femminile si impone la padrona di casa finlandese Vilma Ryytty, vincitrice con il tempo di 28’08″9, davanti alla tedesca Fia Pink, alla piazza d’onore a 8″4, ed all’austriaca Teresa Stadlober, sul gradino più basso del podio a 8″9.
Quarta posizione per la polacca Eliza Rucka-Michalek, a 19″7, mentre l’azzurra Maria Gismondi termina quinta con un distacco di 37″0. Così le altre azzurre al via: 19ma Nadine Laurent a 1’58″1, 21ma Federica Cassol a 3’03″9, infine Caterina Ganz non parte.
Nella 10 km tl maschile si impone il tedesco Jakob Elias Moch, che precede il padrone di casa finlandese Petteri Koivisto, staccato di 13″4, ed il fratello Friedrich, che chiude al terzo posto a 15″3. Settima posizione per il migliore degli italiani, Martino Carollo, a 19″0.
Fuori dalla top ten di giornata, invece, Elia Barp, 14° a 46″0, e Davide Graz, 15° a 50″1, mentre finiscono lontani dalle prime posizioni gli altri azzurri in gara: Simone Daprà 35°, Simone Mocellini 43°, Gabriele Matli 50°, infine non prende il via Davide Ghio.