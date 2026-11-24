Per l’Italia femminile dello sci di fondo siamo alle porte di quello che avrà modo di essere un ciclo olimpico ben più luminoso dei tre precedenti. Qualcuno potrebbe malignare e fare commenti al vetriolo, affermando che sarebbe impossibile avere un periodo più buio dell’ultimo decennio abbondante e che ci vuole poco per fare meglio. Va bene, cattiveria accolta, protocollata e messa in archivio. Lì resterà.

È un dato di fatto come il movimento azzurro abbia dovuto affrontare la proverbiale traversata nel deserto. Si arriva da un’epoca di nulla o poco più. Qualche estemporaneo exploit privo di seguito, ma niente altro. Nessuna continuità di risultati ad altissimo livello, nessuna ragazza in grado di lasciare il segno costantemente, nessuna donna capace di lottare per i traguardi più prestigiosi.

Il tutto mentre le altre nazioni dell’Europa centro-meridionale comunque festeggiavano occasionalmente. L’alibi di uno sci di fondo strangolato dalla supremazia scandinava non reggeva. Tedesche, svizzere, slovene e austriache (pardon, austriaca, perché una ce n’è) hanno saputo brillare di luce propria anche nei momenti in cui vi erano medaglie in palio. Il fenotipo alpino non era sovrastato da quello nordico. Eppure, l’Italia, stava a zero. O allo “zero virgola” se andava bene.

Stava, appunto. Verbo al passato. Il presente e il futuro possono essere ben diversi. L’ultimo podio in una gara di primo livello è datato 20 marzo 2011, quando Arianna Follis realizzò il miglior tempo nell’inseguimento che pose fine alla Coppa del Mondo 2010-11. Una vittoria “virtuale” in termini fisici, ma legittima in termini statistici e aritmetici. Se invece vogliamo restare sul reale, si torna al 12 marzo 2011 e al terzo posto di Follis stessa nello Skiathlon di Lahti.

Tra Giochi Olimpici, Campionati Mondiali e Coppa del Mondo sono trascorse più di 500 gare senza un’italiana sul podio. Un numero mostruoso. Però sarebbe una sorpresa se questa astinenza apparentemente infinita non venga spezzata prima del 2030. Ci si tiene larghi per contemplare l’intero ciclo olimpico, ma arriveranno soddisfazioni,

Iris De Martin Pinter è una sprinter notevole, soprattutto in alternato. Nelle prove veloci anche Federica Cassol ha dimostrato di avere potenziale da sviluppare. I limiti di Nicole Monsorno sono tutti da scoprire e l’eventuale recupero di Nadine Laurent aggiungerebbe un quarto elemento di valore alla squadra. Bisognerà, poi, verificare le reali prospettive di Maria Gismondi nelle prove distance. Sinora tante ombre e poche luci, ma i bagliori sono stati abbacinanti.

Anni di nascita di queste atlete? Si va dal 2000 al 2004 e ricordiamoci come tante big del recente passato abbiano appeso gli sci al chiodo. Fenomene, all’orizzonte, non se ne vedono più. L’ultima vera fuoriclasse è stata Therese Johaug, l’ultima vera regina Jessica Diggins. Certo, le svedesi sono fortissime, ma lassù c’è spazio e le italiane sono in prima fila per occuparlo nel prossimo futuro.